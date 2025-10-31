Леся Никитюк впервые рассказала, как рожала сына, и насмешила меткой шуткой о родах

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая в этом году летом впервые стала мамой, поделилась ранее неизвестными подробностями из личной жизни.

Звезда впервые рассказала, как прошли ее роды и был ли рядом ее жених-военнослужащий Дмитрий Бабчук. Об этом артистка откровенно заговорила в одном из развлекательных шоу, а именно "Кто сверху?". В одном из конкурсов программы Никитюк решила задать вопрос участникам-мужчинам о себе, попросив угадать, действительно ли определенная ситуация была в ее жизни.

"Я очень редко рассказываю, да и в принципе нигде вы не увидите интервью, в котором я буду рассказывать о своих родах, но здесь я хочу вас спросить. Присутствовал или не присутствовал мой пес Рафик на родах?" — пошутила ведущая.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Все участники мужской команды единодушно ответили, что такого не было — и угадали. Тогда Никитюк впервые публично рассказала, кто именно поддерживал ее в этот важный момент.

"Во время того, как я рожала в первом роддоме Киева, на моих родах присутствовал мой родной, самый любимый муж, собаки не было", — призналась Леся.

Звезда с улыбкой добавила, что возлюбленный не находился непосредственно в зале, но был рядом и поддерживал ее морально: "Правда, он не был прямо на родах, он стоял под дверью, но он все слышал - как я не кричала, а просто приглашала сына в этот мир".

Напомним, недавно Леся Никитюк впервые рассказала, как познакомилась со своим женихом и как между ними вспыхнули чувства. Телеведущая поделилась искренними деталями их знакомства и призналась, что именно этот момент стал началом ее большой любви.