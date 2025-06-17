Леся Никитюк впервые рассказала о своих прошлых неудачных отношениях: "Имела немало сложных моментов"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк, которая беременна первенцем, впервые рассказала о своих прошлых неудачных отношениях.

Знаменитость не из тех, кто откровенно делится подробностями личной жизни. Однако изданию "Клац" звезда сделала исключение. Леся Никитюк призналась, что в прошлом имела немало неудачных отношений и различных сложных моментов. Ведущая долгое время находилась в поисках человека, с которым смогла бы построить семью. Наконец, знаменитость связала свою жизнь с военным Дмитрием Бабчуком.

"Я не привыкла делиться личным, но, если откровенно, я имела в своей жизни немало сложных моментов и неудачных отношений, о которых никому не рассказывала... Я долго искала - человека, поддержку, то настоящее, чего мне так не хватало. И вот однажды я узнала, что жду ребенка. В тот момент я поняла: больше никого не нужно искать. Я уже нашла все, что мне нужно", - поделилась ведущая.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитость говорит, что очень сильно счастлива сейчас. По словам Никитюк, возлюбленный ни разу не дал ей поводов сомневаться в нем, испытывать тревогу или одиночество. Мужчина поддерживает ведущую, а она же может на него положиться.

"Возле меня оказался именно тот человек, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу", - добавила знаменитость.

Напомним, сейчас Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук ждут рождения первенца. Ранее ведущая рассекретила, на каком сроке беременности находится.