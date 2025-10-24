Леся Никитюк впервые рассказала о знакомстве с женихом: как встретились и как начался их роман

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк рассекретила, как на самом деле познакомилась со своим женихом, военным Дмитрием Бабчуком.

Эту тайну знаменитость раскрыла на проекте "Хто зверху?". Команде Леси Никитюк необходимо было ответить на вопрос, сколько процентов мужчин никогда не знакомились с женщинами в специальных приложениях. Как оказалось, Дмитрий Бабчук к этой категории не относится. Именно в приложении для знакомств Леся встретила военного, который в итоге стал ее женихом.

Кстати, как подытожила ведущая, это удобная практика для людей, которые живут в большом городе. Знаменитость говорит, что встретить любовь довольно сложно. Мол, в большом городе вообще глаза разбегаются, чтобы найти место для знакомств, а также довольно сложно выделить на это время.

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

"Взять большой город. Здесь пока куда-то доедешь, то на знакомство времени вообще не будет... Только в телефон зашел и кого-то там лайкнул. Давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении", - поделилась своим опытом ведущая.

Кстати, в этом же выпуске Леся Никитюк встретилась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая критиковала ее игру в фильме "Песики". Ведущая с юмором ответила артистке на замечания относительно ее актерских способностей.