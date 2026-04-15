Леся Никитюк впервые вблизи показала сына, которому исполнилось 10 месяцев

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала маленького сына Оскара.

Звезда поделилась особым снимком 15 апреля, когда мальчику исполнилось 10 месяцев. На фото звездная мама нежно держит сыночка на руках и прижимает к себе, а в ответ получает милую улыбку Оскара. Правда, фотография сделана с акцентом на игру света и тени, поэтому пока лицо крохи можно увидеть частично.

«10 месяцев, наш кнопик», — восхитила подписью Леся.

Отметим, Леся Никитюк родила Оскара еще летом прошлого года. Отцом ее сына является военный Дмитрий Бабчук, который моложе ведущей на девять лет. Возлюбленные уже помолвлены. И все же поговаривают, что они могли тайно узаконить отношения, но пока не афишируют этого. Своего первенца молодожены показывают довольно редко и до недавнего времени это были ракурсы только со спины.

Напомним, недавно Дмитрий Бабчук также делился фото с сыном и засветил лицо Оскара. Он показал контраст отцовства и своей службы во время войны.