Леся Никитюк впервые высказалась о помолвке с младшим на 9 лет возлюбленным-военным

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые прокомментировала помолвку с младшим на девять лет возлюбленным-военным Дмитрием Бабчуком.

Радостную новость знаменитость объявила в Instagram, а это рассказала, как они дошли до этого решения. Леся поделилась, что у них с возлюбленным прекрасное чувство юмора. В частности, они любят шутить друг над другом. На днях ведущая подарила Дмитрию свитер с забавным волком, а тот ответил ей кольцом. Однако помолвка оказалась уже не в шутку. Парочка серьезно настроена построить общее будущее друг с другом.

Леся Никитюк выходит замуж / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Мы с Дмитрием любим шутить и подстегивать друг друга! Особенно я. То купила ему семейки на базаре и отметила в Instagram-stories, то свитер забавный с волком, как на этот раз. Вот и он решил сделать так и выставил с обручальным кольцом в ответ. Только это уже не шутка...", – рассказала знаменитость в комментарии novy.tv.

Напомним, Леся Никитюк обычно держит в тайне личную жизнь и не охотно делится ее подробностями. Однако некоторые факты все же раскрывает. Недавно редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о женихе звезды, как они познакомились и как начался их роман.

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