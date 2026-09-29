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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Леся Никитюк впервые за длительное время показала отца и устроила ему домашнюю бьюти-процедуру

Ведущая проводит время в семейном кругу в Хмельницком.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Леся Никитюк

Леся Никитюк

Украинская ведущая Леся Никитюк показала своего отца Ивана Ивановича по случаю его дня рождения и с юмором продемонстрировала, как подготовила именинника к новому году жизни.

Звезда поделилась семейными кадрами из родительского дома в Хмельницком. В частности, Леся решила устроить папе небольшой домашний бьюти-день и самостоятельно сделала ему косметологическую процедуру.

На кадрах в Instagram Иван Иванович лежит с маской на лице, полностью покрывшей его кожу и глаза. По словам Никитюк, таким образом она решила позаботиться о состоянии его кожи, и эффект должен быть блестящим.

Отец Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Отец Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Не обошлось и без фирменного юмора Никитюк. Показывая папу в необычном виде во время процедуры, она пожелала ему долгих лет жизни. В то же время добавила, что особенно любит его внук Оскар, которого в семье нежно называют Осиком.

«Сегодня (29 сентября — прим. ред.) у отца день рождения. Решила ему сделать несколько косметологических процедур — почистить и полечить кожу. И вот отец отдыхает. С днем рожденья! Долгих лет тебе, папочка! Обожаю тебя, особенно Осик», — поздравила отца ведущая.

Напомним, недавно жених Леси Никитюк показался после операции во время реабилитации. Военный Дмитрий Бабчук признался, готов ли вернуться на службу.

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