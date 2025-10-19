- Дата публикации
Леся Никитюк впервые засветила лицо сыночка в свой день рождения
Сегодня, 19 октября, артистке исполняется 38 лет.
Украинская телеведущая Леся Никитюк празднует свое 38-летие и по этому случаю поделилась с поклонниками трогательными фотографиями со своим 4-месячным малышом.
Звезда опубликовала серию искренних снимков в Instagram. На одном из них Леся нежно держит малыша на руках, на другом — кормит его грудью. Именно на этом кадре звезда приоткрыла завесу и частично показала лицо малыша.
"Сегодня мой день рождения, но на самом деле он длится каждый день в течение целого года. Поэтому сегодня я просто хочу поблагодарить судьбу, которая подарила нам — тебя", — трогательно написала ведущая под постом.
Поклонники засыпали телеведущую поздравлениями в комментариях, пожелав ей счастья, любви и спокойствия. Большое количество звездных коллег также оставили теплые пожелания под фотографиями:
Леся, какое счастье видеть тебя такой счастливой! Пусть это состояние длится вечность! Люблю! С днем рождения, космическая женщина (Телеведущая Маша Ефросинина)
С новым невероятным годом жизни! Будьте безгранично счастливы (Жена певца MONATIK — Ирина)
С днем рождения, красавица! (Певица Джамала)
