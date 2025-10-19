Леся Никитюк впервые засветила лицо сыночка в свой день рождения

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк празднует свое 38-летие и по этому случаю поделилась с поклонниками трогательными фотографиями со своим 4-месячным малышом.

Звезда опубликовала серию искренних снимков в Instagram. На одном из них Леся нежно держит малыша на руках, на другом — кормит его грудью. Именно на этом кадре звезда приоткрыла завесу и частично показала лицо малыша.

"Сегодня мой день рождения, но на самом деле он длится каждый день в течение целого года. Поэтому сегодня я просто хочу поблагодарить судьбу, которая подарила нам — тебя", — трогательно написала ведущая под постом.

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники засыпали телеведущую поздравлениями в комментариях, пожелав ей счастья, любви и спокойствия. Большое количество звездных коллег также оставили теплые пожелания под фотографиями:

Леся, какое счастье видеть тебя такой счастливой! Пусть это состояние длится вечность! Люблю! С днем рождения, космическая женщина (Телеведущая Маша Ефросинина )

С новым невероятным годом жизни! Будьте безгранично счастливы (Жена певца MONATIK — Ирина )

С днем рождения, красавица! (Певица Джамала)

Напомним, недавно после новости о возможном участии певицы Оли Поляковой в нацотборе на "Евровидение-2026" Леся Никитюк не смолчала. Телеведущая выдвинула свое условие и в шутку обратилась к исполнительнице.