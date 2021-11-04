Леся Никитюк вспомнила, как ее бабушка на 8 месяце беременности убегала от немцев во время войны

Бабушку ведущей хотели застрелить.
Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала жуткую историю, которая случилась с ее бабушкой во время войны.
Знаменитость решила посетить родные места. Она поехала в деревню, где жили ее бабушка с дедушкой. Там артистка вспомнила жуткую историю, которой поделилась в своем Instagram.
Леся рассказала, что в 1942 году ее бабушку чуть не убили немцы за то, что она не уплатила налог. В это время женщина была на 8 месяце беременности. Ее привели на расстрел.
"В комнате этого здания на полу уже лежала расстрелянная и тоже беременная женщина. Зачек (так звали немецкого военного) вертел пистолет в руке и угрожал расправой", — поделилась Леся.
Впрочем, ведущая говорит, что ее бабушке повезло, ведь в соседней комнате началась потасовка. Военный пошел туда, а женщина в это время убежала через окно.
"Она убегала по полям, болотам, скрывалась в лесу несколько дней. Голодная и с ребенком под сердцем. Она тогда спаслась", — рассказала Леся.
Ее дед в это время был на фронте. Он вернулся домой только в 1945 году.
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