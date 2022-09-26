Леся Никитюк встретилась с мэром Таллинна и рассказала, как эстонцы относятся к украинцам

Лесю Никитюк ждала важная встреча с мэром Таллинна, Михаилом Килвартом. Во время нее телеведущая подняла важные вопросы об украинцах. Позже в своем Instagram Никитюк рассказала поклонникам, как прошел ее визит в столицу Эстонии.

"24 февраля — в Украине это страшная дата, это начало полномасштабной войны. 24 февраля — в Эстонии, это день Независимости. Для эстонцев — День Независимости, это как день рождения! Это веселый и в то же время грустный праздник. Потому что эстонский народ пом Поэтому, этот день для них, наполненный слезами счастья и печали.При встрече, мэр Таллинна мне сказал, что когда все узнали о полномасштабном вторжении россии в Украину, то эстонская рана снова открылась и начала кровоточить…", — поделилась Леся.

Леся Никитюк с мэром Таллинна / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Как рассказала телеведущая, именно поэтому эстонские власти и народ сразу же начали поддерживать украинцев и предлагать свою помощь. Также сейчас многие эстонцы присылают свои донаты Украине и верят в ВСУ.

"Эстония приняла примерно 55 тысяч украинских беженцев, это 4% населения этой страны. Социальные службы, услуги образования – все это предоставляется людям, которые бегут от войны. Эстония создала тысячи мест в школах для детей беженцев из Украины, были открыты новые школы, в том числе школа Свободы в Таллинне", — рассказала Никитюк.

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