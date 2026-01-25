Леся Никитюк выбрала из шкафа мамы образы на нацотбор на "Евровидение-2026" и насмешила результатом

Леся Никитюк, Тимур Мирошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк с юмором показала свою подготовку к нацотбору на «Евровидение-2026».

Как на днях стало известно, звезда вместе с коллегой Тимуром Мирошниченко стала ведущей песенного соревнования. Они будут подбадривать участников и развлекать зрителей в прямом эфире. Для такой ответственной миссии Леся начала подготовку заранее и, конечно, не могла обойтись без шуток.

Телеведущая в Instagram показала, как выбирает сценические образы, и неожиданно обратилась за помощью к маминому шкафу. Леся призналась, что сейчас находится в Хмельницком, тогда как ее сценические костюмы остались в Киеве. Впрочем, как пошутила знаменитость, гардероб Екатерины Петровны — настоящая сокровищница смелых решений.

Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk

«Друзья, давно ничего такого серьезного не вела, а тут нацотбор на „Евровидение — 2026“! Сейчас живу в Хмельницком, все костюмы в Киеве, но в мамином шкафу всегда найдется несколько смелых образов на важное событие. Скажите, что-то из этого подойдет? Тимур Мирошниченко, а ты в чем будешь? Что там у тебя в батином шкафу?» — с юмором подписала звезда фотографии.

На опубликованных фото Никитюк позирует в самых разных луках: от леопардового наряда до халата и элегантного пиджака. Все образы она примеряла с серьезным видом, затем с помощью технологий добавила на фото своего соведущего Тимура и предложила подписчикам выбрать, что же лучше подойдет для песенного конкурса.

Публика мгновенно подхватила шутку. В комментариях фаны не только активно «голосовали», но и щедро засыпали ведущую комплиментами. К обсуждению присоединилась и Ольга Сумская, которая с теплотой отметила маму Леси, назвав ее «изящной женщиной».

Я все-таки за блузон с птичками. Как никак песенный конкурс, образ будет со смыслом!

Я за леопардовое!

Дело в том, что бы Леся не надела, побеждает ее харизматичность, уверенность и любовь к своему делу. А я готова слушать и смотреть даже и в маминых нарядах

Напомним, национальный отбор на «Евровидение-2026» стартует уже 7 февраля. Прямой эфир традиционно начнется в 18:00 с предшоу, а выбранный по результатам голосования победитель представит Украину на международном конкурсе в Австрии. Тем временем в сети уже доступны все песни финалистов для прослушивания.