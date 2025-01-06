Леся Никитюк выходит замуж: что известно о младшем на 9 лет женихе звезды и их знакомстве

Пара всего четыре месяца назад заявила об отношениях публично.
Украинская ведущая Леся Никитюк выходит замуж за военного Дмитрия Бабчука.
О своей помолвке ведущая сообщила во время зимнего отпуска. Так, знаменитость получила предложение руки и сердца в Буковеле и уже похвасталась кольцом. О своем романе возлюбленные высказываются довольно сдержанно. Первая их общая фотография появилась в Сети в начале октября прошлого года. Сначала Никитюк скрывала лицо избранника, потом все же рассекретила его имя и полностью показала.
Известно, что жених Леси Никитюк младше ведущей на девять лет и сейчас ему 28 лет. Пару познакомил военный медик крымскотатарского происхождения Асан Исенаджиев. Об этом он сам сообщил в комментариях под публикацией, где знаменитость показала первое фото с возлюбленным и заявила об отношениях.
Из Instagram Дмитрия Бабчука понятно, что он причастен к украинскому войску. Сейчас он не рассекречивает, где и на каком направлении воюет. Впрочем, не скрывает, что служит в ВСУ уже восемь лет и в свое время участвовал в АТО. В ленте воина много фотографий с фронта. И на одном из таких он предстает во время тренировки боевых водолазов из отряда спецназначения в кадре известных военных фотографов Влады и Константина Либеровых.
К слову, жених Никитюк активно ведет соцсети и развивает собственный бренд одежды. В своих публикациях Дмитрий время от времени затрагивает острые социальные вопросы и анализирует пройденный путь в армии.
Что касается романа Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука известно немного. С тех пор, как пара начала серьезные отношения – неизвестно, но афишировать их начала осенью прошлого года. Хоть молодожены и не часто делятся личным, но в последнее время радуют фанатов романтичными фото. В частности, вместе ездят на отдых и позируют на разных локациях. Недавно молодожены насладились природой Карпат и встретили новогодние праздники там. В итоге, на заснеженных долинах Никитюк и ответила желаемое "да" Дмитрию Бабчуку.
Напомним, звезды украинского шоу-бизнеса уже поздравили Лесю Никитюк с новым статусом невесты. Как поздравили Могилевская, Брежнева, Сумская и другие знаменитости читайте в материале по ссылке.
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