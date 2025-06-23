Леся Никитюк высказалась о первой неделе материнства и что ее больше всего удивило

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк, которая 15 июня родила первенца, высказалась о первой неделе своего материнства.

Так, совсем недавно в одном из роддомов Киева на свет появился сын знаменитости. Сейчас же Леся Никитюк уже как неделю находится в статусе мамы. Ведущая в Instagram-stories поделилась, что за это время получала множество советов от друзей и знакомых. Больше всего Лесе Никитюк говорили, что ей просто необходима няня.

Сама же ведущая отмечает, что сейчас наслаждается материнством. По словам знаменитости, после стольких лет изнурительной работы, сейчас она чувствует себя словно в отпуске, правда, все же бурном.

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Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Терпения тебе! Возьми няню, а лучше две!" - такие сообщения шлют друзья и знакомые. А я на самом деле как на курорте! Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна по 4-5 часов, быть с малышом - это отпуск на Ибице. Бурный отпуск, но в кайф!" - делится ведущая.

Напомним, Леся Никитюк 15 июня родила сына. Отцом мальчика стал военный Дмитрий Бабчук. Недавно он прокомментировал пополнение в их семье.