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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
4071
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк высказалась о первой неделе материнства и что ее больше всего удивило

Леся Никитюк 15 июня впервые стала мамой. Сейчас же ведущая поделилась, как прошла первая неделя ее материнства.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая 15 июня родила первенца, высказалась о первой неделе своего материнства.

Так, совсем недавно в одном из роддомов Киева на свет появился сын знаменитости. Сейчас же Леся Никитюк уже как неделю находится в статусе мамы. Ведущая в Instagram-stories поделилась, что за это время получала множество советов от друзей и знакомых. Больше всего Лесе Никитюк говорили, что ей просто необходима няня.

Сама же ведущая отмечает, что сейчас наслаждается материнством. По словам знаменитости, после стольких лет изнурительной работы, сейчас она чувствует себя словно в отпуске, правда, все же бурном.

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Терпения тебе! Возьми няню, а лучше две!" - такие сообщения шлют друзья и знакомые. А я на самом деле как на курорте! Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна по 4-5 часов, быть с малышом - это отпуск на Ибице. Бурный отпуск, но в кайф!" - делится ведущая.

Напомним, Леся Никитюк 15 июня родила сына. Отцом мальчика стал военный Дмитрий Бабчук. Недавно он прокомментировал пополнение в их семье.

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Дата публикации
Количество просмотров
4071
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