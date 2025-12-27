ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк заболела и пожаловалась на свое состояние: "Уже второй раз подкосило"

Знаменитость призналась, что ее беспокоят проблемы со здоровьем.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась, что заболела.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Ведущая призналась, что в последнее время ее организм сдает. В частности, уже второй раз за четыре месяца Леся Никитюк болеет. Из симптомов - слишком высокая температура. Ведущая говорит, что делала тесты, чтобы проверить, не страдает ли она от гриппа, но они показывали отрицательный результат.

"Мамку что-то уже второй раз за четыре месяца подкосило. Делаю тесты, нет никакого гриппа... А температура до 39", - говорит ведущая.

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Наконец, Леся Никитюк планирует срочно обратиться к врачу и сделать полное обследование организма, чтобы знать, что именно ее беспокоит, и полностью выздороветь.

"Звоню к врачу. Срочно чекап и терапия", - подытожила ведущая.

Напомним, недавно Леся Никитюк показала, как по-особенному украсила елку у родителей. Это первое новогоднее деревце в жизни сына ведущей.

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie