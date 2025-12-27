Леся Никитюк заболела и пожаловалась на свое состояние: "Уже второй раз подкосило"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась, что заболела.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Ведущая призналась, что в последнее время ее организм сдает. В частности, уже второй раз за четыре месяца Леся Никитюк болеет. Из симптомов - слишком высокая температура. Ведущая говорит, что делала тесты, чтобы проверить, не страдает ли она от гриппа, но они показывали отрицательный результат.

"Мамку что-то уже второй раз за четыре месяца подкосило. Делаю тесты, нет никакого гриппа... А температура до 39", - говорит ведущая.

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Наконец, Леся Никитюк планирует срочно обратиться к врачу и сделать полное обследование организма, чтобы знать, что именно ее беспокоит, и полностью выздороветь.

"Звоню к врачу. Срочно чекап и терапия", - подытожила ведущая.

