Леся Никитюк заговорила о планах на свадьбу с женихом-военным и как проходит подготовка
Звезда высказалась о слухах, которые бушуют вокруг ее замужества.
Украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно поделилась деталями подготовки к свадьбе со своим возлюбленным — военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
О личной жизни звезда рассказала в комментарии "Люкс ФМ". По словам Никитюк, никаких четких дат пара пока не определила. Все зависит от службы жениха, ведь его график — непредсказуем. Ведущая признается, что планируют настолько быстро, насколько это будут позволять обстоятельства.
Ведущая также призналась, что тема свадьбы для нее долгое время была далекой и абстрактной, однако теперь все изменилось. В ее словах чувствуется спокойствие и внутренняя готовность к новому этапу жизни.
«Мы на этапе мечты. Мы спланируем настолько быстро, настолько Дмитрию будет позволять его работа. Мы хотим свадьбу. Раньше я вообще никогда не думала о ней — мне просто не хватало фантазии и очень долго не видела себя в свадебном платье. А сейчас… вижу», — заинтриговала Леся.
Напомним, Леся Никитюк обручилась с Дмитрием Бабчуком в начале прошлого года. Предложение состоялось во время зимнего отдыха в горах — в романтической атмосфере, вдали от камер и излишней публичности. А уже летом прошлого года пара стала родителями — у них родился сын Оскар. Сейчас мальчику уже восемь месяцев, и, как признается ведущая, материнство стало для нее лучшим опытом и источником «любви силы неведомой галатики».
К слову, недавно подруга Леси Никитюк рассекретила деталь ее будущего свадебного платья.