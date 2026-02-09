Леся Никитюк заговорила о планах на свадьбу с женихом-военным и как проходит подготовка

Леся Никитюк с женихом

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно поделилась деталями подготовки к свадьбе со своим возлюбленным — военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

О личной жизни звезда рассказала в комментарии "Люкс ФМ". По словам Никитюк, никаких четких дат пара пока не определила. Все зависит от службы жениха, ведь его график — непредсказуем. Ведущая признается, что планируют настолько быстро, насколько это будут позволять обстоятельства.

Ведущая также призналась, что тема свадьбы для нее долгое время была далекой и абстрактной, однако теперь все изменилось. В ее словах чувствуется спокойствие и внутренняя готовность к новому этапу жизни.

Реклама

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

«Мы на этапе мечты. Мы спланируем настолько быстро, настолько Дмитрию будет позволять его работа. Мы хотим свадьбу. Раньше я вообще никогда не думала о ней — мне просто не хватало фантазии и очень долго не видела себя в свадебном платье. А сейчас… вижу», — заинтриговала Леся.

Напомним, Леся Никитюк обручилась с Дмитрием Бабчуком в начале прошлого года. Предложение состоялось во время зимнего отдыха в горах — в романтической атмосфере, вдали от камер и излишней публичности. А уже летом прошлого года пара стала родителями — у них родился сын Оскар. Сейчас мальчику уже восемь месяцев, и, как признается ведущая, материнство стало для нее лучшим опытом и источником «любви силы неведомой галатики».

К слову, недавно подруга Леси Никитюк рассекретила деталь ее будущего свадебного платья.