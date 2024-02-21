Леся Никитюк заинтриговала подробностями своей личной жизни: "Я в свободных отношениях"

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, свободно ли ее сердце.

В частности, знаменитость пообщалась со поклонниками в Instagram, они же и задали ей соответствующий вопрос. Леся Никитюк несколько смутила своим ответом. Ведущая призналась, что сейчас она находится в свободных отношениях. Однако либо же звезда таким образом пошутила, отметив, что у нее нет второй половинки, либо же намекнула, что с партнером у них не моногамные отношения.

"Конкретно сейчас я в свободных отношениях", – ответила Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также в знаменитости поинтересовались, планировала ли она когда-нибудь делать пластическую операцию. Ведущая дала четко понять, что ее все устраивает в своем теле, так что пластика ей не нужна.

"Я не против пластики. Вы можете делать себе все, что захотите, главное – без перебора и чтобы хороший хирург. Я хотела себе более короткие ноги, но потом поняла, что с ногами все в порядке, хотела грудь, но мужчина сказал, что моя – лучшие. Потом хотела переделать нос, но он тоже всех устраивал. Просто хожу к косметологу и на спорт", — шутливо ответила знаменитость.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Никита Добрынин признался, что не одинок. Ведущий рассказал о новой избраннице, с которой начал встречаться после развода.

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