Леся Никитюк заинтриговала свадьбой с младшим на девять лет возлюбленным-военным

Украинская ведущая Леся Никитюк продолжает интриговать подробностями личной жизни.

В частности, на этот раз знаменитость ответила, когда выйдет замуж. Это произошло на шоу "Є питання". Во время одного задания ведущей Маше Ефросининой представился случай задать коллеге вопрос. Она без колебаний поинтересовалась, когда Никитюк выйдет замуж.

"Когда ты собираешься замуж?" – поинтересовалась Ефросинина у ведущей.

Ответ от Леси Никитюк не заставил себя долго ждать. Знаменитость без колебаний ответила, что "скоро". Правда, конкретного ответа ведущая все же давать не стала, а продолжила интриговать переменами в личной жизни.

Леся Никитюк с бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, в сентябре Леся Никитюк начала намекать, что не одинока. Уже в начале октября знаменитость рассекретила, что действительно находится в отношениях. Избранником ведущей оказался военный Дмитрий Бабчук, который младше ее на девять лет.

Больше подробностей о романе Леся Никитюк не разрывает. Однако недавно избранник знаменитости ответил, как давно они находятся в отношениях, а также показал романтическое фото с их сладким поцелуем.

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