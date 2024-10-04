Леся Никитюк закрутила новый роман и впервые показала своего возлюбленного

Украинская телеведущая Леся Никитюк намекнула, что в ее личной жизни произошли кардинальные перемены и она больше не одинока.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала интересное фото. В частности, на снимке был изображен загадочный мужчина. Его лицо Леся Никитюк скрыла, а показала только со спины. Тем не менее, в глаза бросается то, что у мужчины много татуировок, в частности на ноге и спине.

К слову, на снимке он как раз смотрит в холодильник. Леся Никитюк с интригой написала, что мужчина "ворвался в ее жизнь и холодильник". К посту ведущая добавила смайлик в виде розового сердца.

Вероятный возлюбленный Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

К слову, это не в первый раз Леся Никитюк интригует переменами в личной жизни. Раньше она показывалась в объятиях загадочного мужчины, когда ехала с ним в лифте. Правда, лицо предполагаемого избранника Леся скрывает.

Леся Никитюк с вероятным возлюбленным / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, раньше ведьма Мария Тихая делала расклад на личную жизнь Никитюк. Она говорила, что в ближайшее время, а именно в теплое время года, знаменитость встретит мужчину, с которым у нее начнутся романтические отношения.

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