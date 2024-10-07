Леся Никитюк закрутила новый роман: СМИ рассекретили возлюбленного ведущей и чем он занимается

В последнее время украинская телеведущая Леся Никитюк очень интригует изменениями в личной жизни.

В частности, знаменитость намекает, что больше не одинока, и все чаще публикует в Instagram фото с загадочным мужчиной, с которым ей уже приписывают роман. Леся Никитюк не торопится давать комментарии, чтобы хоть как-то унять интерес поклонников. Более того, ведущая еще и скрывает лицо мужчины.

Впрочем, СМИ рассекретили, с кем знаменитость, вероятно, находится в отношениях. Telegram-канал "Сцена" исследовал подписчиков ведущей в фотоблоге и наткнулся на мужчину, у которого идентичная татуировка на всю спину, как и у того, что на фото с Никитюк. Вероятным бойфрендом звезды телевидения оказался военный, по имени Дмитрий. Кстати, Леся следит за ним в фотоблоге. Отмечается, что мужчина служит в рядах ВСУ. Также в шапке профиля Дмитрия указано, он является инфлюенсером

Вероятный возлюбленный Леси Никитюк

"Можно заметить, что у мужчины много татуировок, в том числе на ноге и спине. Это и помогло журналистам раскрыть личность ее (Никитюк – прим. ред.) избранника. Оказалось, что Леся подписана на его страницу в Instagram. Судя по профилю мужчины, его зовут Дмитрий, и он служит в Вооруженных силах Украины. Также в шапке профиля указано, что он – инфлюенсер, и на него подписаны блогер Игорь Лачен, военный Давид Химик и фотографы Константин и Влада Либеровы", - говорится в сообщении СМИ.

Напомним, в сентябре Леся Никитюк начала намекать, что ее сердце занято. Сначала она показывала фото с загадочным мужчиной, что были сделанны в лифте. На снимках он обнимал ведущую. Дальше Никитюк больше показала вероятного возлюбленного. Знаменитость делилась кадром, где можно хорошо разглядеть мужчину со спины. Пока что ведущая удерживается и не признается, действительно ли она закрутила новый роман. Впрочем, раньше ведьма Мария Тихая делала расклад на картах Таро, благодаря которому призналась, что в теплое время года Леся Никитюк встретит любовь. К слову, сентябрь этого года выдался довольно теплым.

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