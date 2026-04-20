Леся Никитюк умилила играми с 10-месячным сыном от жениха-военного

Телеведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым видео с сыном и в очередной раз привлекла внимание к истории своего материнства.

В сторис в Instagram звезда показала нежный домашний момент. Малыш сидит прямо на полу и, видно, увлеченно играет детским кубиком с платочками. В кадре видно и руку самой Леси, которая осторожно придерживает игрушку. Простой, но теплый и искренний момент из жизни мамы и ребенка.

«Немножко игры», — написала Леся в Instagram-истории.

Уже не впервые заметно, что Леся очень деликатно делится личным. Она не показывает Оскара открыто, но даже в таких моментах прослеживается ее нежность к сыну и особое отношение к материнству.

Отметим, Леся Никитюк стала мамой еще летом 2025 года — у нее родился сын Оскар. Отцом мальчика является военный Дмитрий Бабчук, который младше ведущей на девять лет. Пара уже помолвлена, хотя в сети время от времени появляются предположения, что они могли и узаконить отношения — впрочем, сами влюбленные этого не комментируют.

