Леся Никитюк записала для украинцев успокаивающую мантру: "Визуализирую, чтобы исчезла вся русня"

Ведущая позаботилась о покое своих поклонников.
Телеведущая Леся Никитюк записала для украинцев особую мантру, чтобы успокоить во время войны.
Звезда поделилась видео, на котором нежным голосом прочла строки, которые точно могут расслабить граждан Украины. В мантре Леся рассказала слушателям об украинском Крыме и погибших вражеских солдатах.
"Я расслабляюсь, вспоминаю, что 90 тысяч орков свои глаза уже не откроют. Расслабляюсь еще больше", – тихонько проговорила Никитюк.
Не забыла телеведущая и о "погружение во тьму" вместе с ДТЭК, а также наших храбрых защитников, несущих мир.
"Я окунаюсь в темноту, но мне не страшно, потому что знаю, что через несколько часов ДТЭК снова включит свет в моем районе. Чувствую себя безопасным, потому что действует правило двух стен. Первая стена — ВСУ, вторая — наше ПВО", — проговорила Леся. .
В конце мантры ведущая визуализировала мир без врагов, о котором мечтает каждый украинец.
"Я визуализирую, чтобы исчезла вся агрессия, злоба, враждебность, напасть и беда. Одним словом, я визуализирую, чтобы исчезла вся русня", — сказала Никитюк.
В комментариях к видео пользователи Сети признались, что теперь будут слушать мантру от Никитюка чаще, чтобы привести нервы в порядок.
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