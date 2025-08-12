ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
229
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк засветила интерьер своей квартиры с женихом и дала забавный лайфхак для уборки

Звезда показала, где живет с избранником и маленьким сыном.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Леся Никитюк с женихом в квартире

Леся Никитюк с женихом в квартире / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой уютный дом в Киеве.

В Instagram звезда поделилась редкими кадрами из квартиры, где сейчас живет с женихом-военным Дмитрием Бабчуком и их общим сыночком, которому вскоре исполнится два месяца. В частности, Леся засветила их кухню, которая плавно переходит в гостиную. Пространство разработано в светлых тонах и компактно обустроено мебелью. В свою очередь ведущая дополнила интерьер картинами, декоративными элементами и цветами.

Квартира Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Квартира Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Квартира Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Квартира Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Заметно, что из кухни можно выйти на террасу с панорамой на город. Также Никитюк в изумрудном пижамном комплекте показала свою домашнюю рутину, как моет поверхности, посуду, вывешивает одежду и затем гладит ее на фоне гостиной. При этом дала своим поклонникам забавный совет, как ускорить весь этот процесс. По ее словам, для этого стоит включить саундтрек из сериала "Отчаянные домохозяйки".

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Когда вам не хочется убирать, включайте саундтрек из "Отчаянных домохозяек" и представляйте, что вы Бри Ван де Камп", — с юмором посоветовала звезда.

Напомним, недавно Леся Никитюк поехала с родителями и сыном в санаторий в Хмельницкой области и показала, как они там время проводят.

