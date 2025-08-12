Леся Никитюк засветила интерьер своей квартиры с женихом и дала забавный лайфхак для уборки

Леся Никитюк с женихом в квартире / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой уютный дом в Киеве.

В Instagram звезда поделилась редкими кадрами из квартиры, где сейчас живет с женихом-военным Дмитрием Бабчуком и их общим сыночком, которому вскоре исполнится два месяца. В частности, Леся засветила их кухню, которая плавно переходит в гостиную. Пространство разработано в светлых тонах и компактно обустроено мебелью. В свою очередь ведущая дополнила интерьер картинами, декоративными элементами и цветами.

Заметно, что из кухни можно выйти на террасу с панорамой на город. Также Никитюк в изумрудном пижамном комплекте показала свою домашнюю рутину, как моет поверхности, посуду, вывешивает одежду и затем гладит ее на фоне гостиной. При этом дала своим поклонникам забавный совет, как ускорить весь этот процесс. По ее словам, для этого стоит включить саундтрек из сериала "Отчаянные домохозяйки".

"Когда вам не хочется убирать, включайте саундтрек из "Отчаянных домохозяек" и представляйте, что вы Бри Ван де Камп", — с юмором посоветовала звезда.

