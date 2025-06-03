Леся Никитюк засветила полуобнаженного жениха-военного в постели и показала романтическое утро

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк потешила фанов редким контентом с женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Ранее звезда тщательно скрывала его и редко делилась романтическим контентом. Однако на этот раз решила похвастаться их романтическим утром. В фотоблоге Леся показала, как проснулась в одной постели с Дмитрием и нежилась с ним. На кадре знаменитость засветила обнаженную спину возлюбленного с большой татуировкой.

А вот между парой удобно устроился их домашний любимец - пес Рафик. Впоследствии ведущая опубликовала еще одно фото, где Дмитрий уже проснулся и одевался возле кровати. Никитюк обратилась к избраннику через сторис и призналась, что будет скучать по нему. Поэтому мило приказала Бабчуку отменить все дела и быть с ней рядом.

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Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

К слову, в январе этого года телеведущая Леся Никитюк объявила о помолвке с 28-летним военным Дмитрием Бабчуком. Предложение состоялось во время зимнего отпуска парочки. Вскоре после этой новости в Сети появились слухи о возможной беременности Никитюк, но она пока не комментирует это.

Напомним, недавно популярный футболист обратился к блогерше Даше Квитковой на фоне слухов об их романе.