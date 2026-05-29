Леся Самаева очаровала сюрпризом для любимого-режиссера и раскрыла секрет 25-летнего брака

Леся Самаева с Андреем Самининым

Украинская актриса Леся Самаева поделилась деталями семейной жизни после серебряной свадьбы и рассказала, какой неожиданный романтический сюрприз она устроила своему мужу — актеру и режиссеру Андрею Саминину.

История их брака давно вышла за рамки классической «звездной пары». Они живут в ритме постоянных гастролей и репетиций. Быт у них давно стал отдельным «проектом». В доме всегда есть животные, за которыми нужно ухаживать. И даже разлука превращается в привычную часть жизни. Но именно в этом ритме они находят способ оставаться близкими.

«У нас большое хозяйство — котик и собачка, поэтому когда кто-то из нас уезжает, тот, кто остается дома, не скучает. Всех надо накормить, выгулять, за всеми присмотреть. Я всегда говорю: тому, кто уехал, — весело, потому что у него гастроли, города, приключения, зрители. А тому, кто остался, — тоже своеобразный квест, только домашний», — делится актриса в интервью OBOZ.UA.

Но настоящий поворот в разговоре появляется тогда, когда она говорит о собственном решении вырваться к мужу на гастроли. Без долгих планов и согласований она просто собрала вещи. Устроила животных в отель и поехала вслед за Самининым. Эта поездка стала для нее маленьким побегом от рутины и одновременно возвращением к общему ритму. И, как признается актриса, она пересмотрела его спектакль с совершенно новым ощущением.

«Во-вторых, недавно я сделала себе подарок. Андрей уехал на гастроли, а я в какой-то момент поняла: все, хочу тоже вырваться. Устроила животных в отель — и поехала к мужу. И, честно, это было прекрасно. Я большое количество раз пересмотрела „Конотопскую ведьму“ — и каждый вечер с огромным удовольствием, будто впервые», — рассказала Леся.

По словам Самаевой, их брак держится не только на любви, но и на профессиональном уважении. Они остаются самыми строгими, но и самыми честными зрителями друг для друга. И могут говорить о сцене так же откровенно, как и о жизни. В этом — их привычка и одновременно опора.

«Я смотрю все спектакли Андрея. И он — мои. У нас это как-то естественно сложилось… Но это возможно только тогда, когда есть доверие. Потому что актерская профессия уязвима, не каждому позволишь давать замечания. А мы друг друга хорошо чувствуем», — призналась звезда.

«Андрей — мой самый близкий друг, человек, которому могу показать себя беззащитной — и как женщина, и как актриса», — замиловала Самаева.

Несмотря на 25 лет вместе, пара не идеализирует отношения. Ссоры и недоразумения остаются частью жизни. Но, по словам актрисы, в их семье никогда не было изнурительных конфликтов, которые разрушают отношения изнутри. Они научились проходить сложные моменты без драматизации и сохранять главное.

