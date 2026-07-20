Леся Самаева восхитила редкими фото с дочерью-красавицей и их отдыхом

Леся Самаева с дочерью

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Украинская актриса Леся Самаева порадовала поклонников редкими семейными фотографиями со своей дочерью Марией.

Звезда рассказала, что вместе с 24-летней дочерью отправилась в Миргород, где они гостили у друзей. Во время небольшого путешествия мама и дочь много гуляли, отдыхали на природе, релаксировали в джакузи, качались в гамаке и исследовали живописные уголки города.

В своем Instagram Самаева поделилась теплыми воспоминаниями о проведенном вместе время и призналась, что по возвращении в Киев они с дочерью снова погрузились в собственные дела.

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Леся Самаева с дочерью

Леся Самаева с дочерью

Леся Самаева с дочерью

«Лето… Половина уже. Провели несколько незабываемых дней с нашими гостеприимными и хлебосольными друзьями в славном Миргороде. Так удивительно было возвращаться в Киев после этого покоя и долгих разговоров. Приехали в Киев — и разбежались… И когда еще увижу своего ребенка — неизвестно», — написала актриса.

Также Леся призвала украинцев больше путешествовать по родной стране: «Путешествуйте по Украине, потому что она лучшая на земле».

Напомним, Мария — единственная дочь Леси Самаевой и актера Андрея Саминина. Девушка пошла по стопам родителей и также выбрала актерскую профессию. Сами же Леся и Андрей состоят в браке уже 25 лет.

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