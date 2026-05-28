Леся Самаева высказалась о карьере дочери и слухах о ее роли по "блату": "Отказывали"

Украинская актриса Леся Самаева поделилась подробностями о творческом становлении своей дочери Марии, которая уже активно строит актерскую карьеру.

В этом году девушка завершает обучение в университете, однако уже успела сняться в нескольких проектах, в частности в фильме «На драйве». Впрочем, как призналась Самаева, они с мужем — актером и режиссером Театра Франко Андреем Самининым — сначала пытались отговорить дочь от профессии. Звездные родители хорошо знают все трудности актерской жизни и не скрывали этого от Марии.

«Отказывали. Вместе с мужем пытались объяснить Маше, насколько это тяжелая и зависимая профессия. Очень многое зависит от удачи, от того, окажешься ли ты в нужном месте и в нужный момент. Иногда человек может быть невероятно талантливым, но если не сложатся обстоятельства — о нем просто никто не узнает», — поделилась актриса в интервью oboz.ua.

Леся объяснила, что изнутри знает цену нестабильности, ожидания и творческих кризисов. По словам звезды, в актерской профессии сегодня тебя могут обожать, а завтра ты останешься без работы на несколько месяцев. Но впоследствии супруги все же решили не вмешиваться в выбор дочери. Родители осознали, что Мария должна самостоятельно пройти этот путь и получить собственный опыт.

«Но в какой-то момент мы остановились и подумали: нам же в свое время родители дали право выбирать свой путь. Никто не ломал и не заставлял отказаться от профессии. Если она действительно хочет, разве имеем право останавливать? Мы сказали ей: „Маша, тебе будет непросто. Когда люди будут узнавать, чья ты дочь, тебе иногда будет даже труднее, чем другим. Тебя постоянно будут сравнивать, а успехи могут обесценивать. Но если готова пройти этот путь — тогда иди“», — вспомнила Самаева.

Отдельно актриса прокомментировала распространенные предположения о том, что звездные родители могут «договариваться» о роли для дочери. Леся отметила, что современная киноиндустрия работает совсем иначе, а родственные связи не гарантируют успеха.

«Нет такого, что можно кому-то позвонить, попросить обратить внимание — индустрия стала профессиональнее. И, честно говоря, я даже иногда думаю, что быть ребенком актеров — это скорее минус на старте, чем плюс. К тебе относятся более придирчиво, оценивают жестче, меньше прощают. Да что говорить: я не могу повлиять на то, утвердят меня или нет в какой-то проект — а меня все знают в профессии много лет, — то как могу помочь кому-то другому? Это не работает так. Маша все проходит сама. Ходит на пробы, доказывает, что имеет право быть в профессии. И я этим горжусь», — отметила звезда.

