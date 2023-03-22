Лесю Никитюк оштрафовали полицейские: "Сплачиваем штрафы регулярно"

Знаменитость уже успела по этому поводу пошутить.

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней на дороге в Виннице.

Как поделилась в Instagram-stories знаменитость, ее снова оштрафовали полицейские из-за нарушения правил дорожного движения.

"Еще и возле церкви. Как-то не по-православному… Платим штрафы регулярно", — написала Никитюк.

Лесю Никитюк снова оштрафовали / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Впрочем, похоже, Леся не слишком расстроилась, а наоборот – попыталась даже пошутить. Ведущая отметила, что ей аж захотелось спеть песню о штрафах.

"Кто-то знает какие песни о штрафах? Аж захотелось спеть…", — пошутила знаменитость.

Лесю Никитюк снова оштрафовали / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк не стала рассказывать, из-за чего именно ее оштрафовали полицейские. Впрочем, больше месяца назад Лесе тоже пришлось заплатить штраф из-за превышения разрешенной скорости. Так что вполне возможно, что на этот раз случилось то же самое.

Читайте также: