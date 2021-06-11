Лесю Никитюк взломали, запостили ее интимные фото и переписку с "Холостяком"

Ведущая уже страницу возобновила.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно хвасталась роскошными ногами в купальнике, стала жертвой хакеров.

Так, кто-то взломал страницу знаменитости в Instagram. Злоумышленник вместо аватарки разместил фотографию журналиста Дмитрия Гордона, а в сторис фотоблога разместил пикантные фото Леси и некоторые интересные переписки со знаменитостями.

instagram.com/lesia_nikituk

К примеру, хакеры слили в Сеть переписку Никитюк с "Холостяком" Михаилом Заливако.

instagram.com/lesia_nikituk

Также недоброжелатели Леси поделились ее заигрыванием в переписке с певцом Максом Барских.

instagram.com/lesia_nikituk

Сейчас уже Леся возобновила свою страницу и успела записать обращение к фолловерам. Ведущая отметила, что догадывается, кто ее взломал.

"Я смотрю, человек один, которого я, кажется знаю, решил таким образом привлечь мое внимание. Так вот, уважаемый, я свою же и без вас могу выставить на легком вообще. Потому что я свою же люблю. А то, что вы там покопались и выставили, поверьте, не сильно вам и интересно было. Даже хакерам не интересно копаться в моих переписках. Фотку Гордона я, наверное, оставлю до утра на аватарке", — сказала Леся и сделала — запостила фото своей пятой точки.

instagram.com/lesia_nikituk

instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что в апреле жертвой хакеров стал певец Александр Пономарев. Артисту взломали страницу в соцсети.

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