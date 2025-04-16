Лесю Никитюк заподозрили в тайной свадьбе с младшим на девять лет возлюбленным-военным

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинскую ведущую Лесю Никитюк заподозрили в тайной свадьбе с возлюбленным-военным Дмитрием Бабчуком, который младше ее на девять лет.

Такие предположения поклонники знаменитости высказали после последних ее постов в Instagram-stories. В частности, Леся Никитюк показывала, как плавала в бассейне. На снимке ведущая засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. Что интересно, украшение было совсем не таким, с которым Бабчук делал предложение. Кольцо выглядело как классическое обручальное.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сама же Леся Никитюк пока что ничего не комментирует. Правда, ранее в комментарии ТСН.ua ведущая достаточно с интригой отвечала на вопрос, когда она узаконит отношения с женихом, который сделал ей предложение в начале этого года: "Одно из отделений ЗАГСа - в моем доме, но это ничего не значит".

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Кстати, в этом году также появились слухи о беременности Леси Никитюк. В частности, источники ТСН.ua убеждали, что ведущая ждет рождения первенца. Долгое время Леся Никитюк воздерживалась от комментариев на эту тему, а недавно отреагировала на слухи о беременности.