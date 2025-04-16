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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1367
Время на прочтение
1 мин

Лесю Никитюк заподозрили в тайной свадьбе с младшим на девять лет возлюбленным-военным

Фанаты знаменитости заметили одну важную вещь на ее безымянном пальце правой руки.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинскую ведущую Лесю Никитюк заподозрили в тайной свадьбе с возлюбленным-военным Дмитрием Бабчуком, который младше ее на девять лет.

Такие предположения поклонники знаменитости высказали после последних ее постов в Instagram-stories. В частности, Леся Никитюк показывала, как плавала в бассейне. На снимке ведущая засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. Что интересно, украшение было совсем не таким, с которым Бабчук делал предложение. Кольцо выглядело как классическое обручальное.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сама же Леся Никитюк пока что ничего не комментирует. Правда, ранее в комментарии ТСН.ua ведущая достаточно с интригой отвечала на вопрос, когда она узаконит отношения с женихом, который сделал ей предложение в начале этого года: "Одно из отделений ЗАГСа - в моем доме, но это ничего не значит".

Кстати, в этом году также появились слухи о беременности Леси Никитюк. В частности, источники ТСН.ua убеждали, что ведущая ждет рождения первенца. Долгое время Леся Никитюк воздерживалась от комментариев на эту тему, а недавно отреагировала на слухи о беременности.

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Дата публикации
Количество просмотров
1367
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