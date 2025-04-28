Лесю Никитюк застали с округлым животиком на фоне слухов о беременности

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую уже долгое время подозревают в беременности, заинтриговала своим появлением на публике.

В TikTok пользователь под ником jeka.m.1010 стал свидетелем, как ведущая выходила из ресторана в Одессе. Момент встречи с Никитюк он записал на видео и поделился им в Сети. На кадрах Леся в облегающем платье шла в компании с другом и коллегой Евгением Таллером.

Однако внимание пользователей привлек еще один нюанс. Дело в том, что после слухов о беременности у знаменитости был замечен округлый животик. Поэтому в комментариях еще раз поинтересовались, не "беременная" ли она. К слову, были и те, кто стал на сторону артистки, заверив, что это просто неудачный ракурс съемок после еды.

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Интересно, что Леся все же вышла на связь и написала резкий ответ. В частности, возмутилась поступком неизвестного мужчины, который опубликовал видео и гневно обвинила его в нарушении ее приватности.

"Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне, бл*дь, не пойди, не поешь и не выпей", — написала разъяренная Никитюк под видео.

Напомним, недавно звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт, который сыград Рона Уизли, сообщил о пополнении в семье и показал фото новорожденного.