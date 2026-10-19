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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Летали топоры и ножи": известная украинская певица ошеломила воспоминаниями о жестоком детстве

Исполнительница вспомнила, как отец издевался над семьей, а мать боялась развода из-за осуждения общества.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Мята

Мята / © instagram.com/myataua

Украинская певица Мята (Юлия Загорская) откровенно рассказала о жестокости отца, домашнем насилии и тяжелом детстве, прошедшем в атмосфере постоянного страха и материальных лишений.

Исполнительница поделилась болезненными воспоминаниями. По словам артистки, родной отец годами издевался над женой и детьми. Дома регулярно вспыхивали конфликты, заканчивавшиеся физической расправой. Человек мог хватать под руку все, что случалось на пути. Под угрозой оказывались даже жизнь и здоровье маленьких дочерей. А попытки вызвать на помощь не всегда давали результат.

«Я помнила только, как отец поднимал руку и на маму и на меня. Летали и топоры, и ножи, и радиоприемники — все, что только можно. Он поднимал топор, замахивался топором на мою сестру», — вспомнила Мята в интервью Славе Демину.

Мята

Мята

Артистка рассказала, что в детстве пыталась самостоятельно искать спасение от домашнего насилия. Юлия хотела вызвать милицию, однако отец препятствовал этому: он вырвал провода из стационарного телефона, лишив семью возможности позвонить за помощью. В то же время, соседи, которые могли слышать крики из дома, не спешили вмешиваться в ситуацию.

Однако физическое насилие было не единственным испытанием, с которым столкнулась будущая певица. Несмотря на то, что отец работал строителем и зарабатывал деньги, жена и дочери жили в беде. Муж покупал качественные продукты для себя, питался отдельно и запрещал родным прикасаться к его пище. Матери приходилось самостоятельно заботиться о двоих детях и искать заработок, чтобы обеспечить их наиболее необходимым.

Мята

Мята

Мята убеждена, что жестокость к близким не имеет ничего общего с силой характера. По ее мнению, человек, унижающий и запугивающий более слабых, демонстрирует прежде всего собственную внутреннюю слабость.

Отдельно певица объяснила, почему ее мать не решалась расторгнуть брак с мужем, который годами держал семью в страхе. Одной из главных причин был страх общественного осуждения. Женщина боялась остаться разведенной с двумя детьми и столкнуться с пристрастным отношением окружающих. В те времена одиноких матерей нередко стигматизировали, а перспектива услышать осуждение от соседей могла казаться не менее страшной, чем изменения в жизни.

«Сильный и мудрый мужчина никогда бы такого не сделал», — такую позицию артистка высказала, рассуждая о поведении отца.

Мята

Мята

Несмотря на пережитые травмы, Мяте удалось пройти через тяжелое детство и построить свою жизнь. В то же время воспоминания о домашнем терроре остались для нее болезненной частью прошлого.

Напомним, недавно Мята ошеломила суммой расходов на лечение сына с инвалидностью и почему не получает пенсии.

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