Лейбл Jerry Heil окончательно разорвал сотрудничество с Кажанной: что будет с песнями подопечной после скандала

Украинская певица Кажанна и лейбл NOVA MUSIC, совладелицей которого является Jerry Heil, официально объявили о полном разрыве сотрудничества.

После резонансного конфликта, вспыхнувшего в январе, стороны окончательно поставили точку в профессиональных отношениях и разошлись без взаимных претензий. Как отмечается в совместном посте в Instagram, все финансовые и правовые вопросы были урегулированы путем переговоров.

Лейбл передал Кажанне полную дистрибуцию бэк-каталога, а также все имущественные права на песни, фонограммы, клипы и другие материалы, созданные во время сотрудничества. Кроме того, артистка получила доступы ко всем платформам и страницам проекта.

В NOVA MUSIC отметили, что отныне не участвуют ни в каких организационных или творческих процессах, связанных с Кажанной, и признают ее единственной правообладательницей собственного творчества. В то же время лейбл подчеркнул, что не будет нести ответственности за дальнейшие действия певицы в публичном пространстве.

«Путем переговоров финансовые и правовые вопросы были решены. Лейбл NOVA MUSIC предоставил детализированную отчетность за весь период сотрудничества. Также лейбл передал артистке дистрибуцию бэк-каталога; всю долю имущественных прав, которая принадлежала лейблу, на произведения, фонограммы, видеоклипы и другие материалы, созданные в период и в рамках нашего сотрудничества; все доступы (логины, пароли, администраторские права) к соответствующим платформам и страницам. Лейбл не претендует на любые права на нее, признает артистку единственной правообладательницей и не препятствует ее использованию», — написали Кажанна и лейбл в общем посте.

Сама Кажанна лаконично подтвердила завершение истории сотрудничества, оставив под публикацией короткий комментарий: «bye-bye».

Напомним, публичный конфликт между Кажанной и Jerry Heil разгорелся еще в январе. Кажанна сообщила о моральном давлении со стороны лейбла и называла контракт «рабским», тогда как Jerry Heil отрицала любые ограничения творческой свободы и раскрыла договоренности. В конце концов стороны пришли к согласию и юридически закрыли все вопросы.