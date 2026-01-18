Лейбл Jerry Heil разорвал контракт с Кажанной и раскрыл правду о скандале: "Мы финансировали проект"

Jerry Heil и Кажанна

Скандал певицы Кажанны и лейбла ее продюсера Jerry Heil подходит к концу.

В фотоблоге лейбл NOVA MUSIC после скандальных обвинений подопечной расставил все точки над «і». Так, в заявлении сообщили, что «досрочно прекратят сотрудничество с артисткой Кажанна», которое началось еще в 2023 году. К тому же оказалось, что такое решение было принято еще в конце осени 2025 года.

«В конце осени 2025 года мы пришли к выводу, что текущие условия сотрудничества больше не удовлетворяют обе стороны, и начали обсуждение дальнейших шагов. В декабре состоялась личная встреча, во время которой мы подробно проговорили все нюансы завершения сотрудничества и совместно приняли решение запустить процедуру досрочного расторжения контракта. Отдельно мы договорились завершить этот процесс в январе и выйти с публичной коммуникацией в тот же месяц, согласившись из уважения друг к другу не комментировать ситуацию до официального объявления», — говорится в посте NOVA MUSIC в Instagram.

Пост NOVA MUSIC в Instagram

Звездная владелица лейбла с партнером объяснила, что все обвинения о роялти и авторских правах «не соответствуют действительности». И в то же время объяснила, что NOVA MUSIC на старте сотрудничества подписали договор. Согласно документу, «70% чистой прибыли отходило лейблу, а 30% — артистке». При этом Jerry Heil с партнером уверяет, что инвестировала в развитие творчества Кажанны и «не вмешивалась в ее творческие решения». Со временем они пересмотрели модель разделения прибыли и предложили 50 на 50%, но певица отказалась.

«Проект планировался как долгосрочная инвестиция: при вложенных ресурсах он должен был начать приносить прибыль лейблу с третьего года сотрудничества. В рамках этого сотрудничества мы полностью финансировали проект: создание песен и видеоконтента, промо, подготовку технических, концертных и рекламных райдеров, запуск концертной и коммерческой инфраструктуры, а также работу команды. На сегодняшний день проект еще не вышел в финансовый плюс. При этом мы никогда не требовали и не требуем финансовой компенсации от артистки. Также никогда не посягали и не посягаем на авторские права Кажанны», — написал лейбл.

Посты NOVA MUSIC в Instagram

Кроме того, NOVA MUSIC отреагировали на обвинения Кажанны в ее «моральных травмах». Они объяснили, что «работали корректно и с уважением», но признали, что сама артистка «переходила границы рабочего общения и давала волю эмоциям».

Кажанна и Джерри Хейл скандал — что известно

В украинском шоу-бизнесе вспыхнул громкий скандал с участием певиц Кажанны и Jerry Heil. Артистка публично выразила недовольство сотрудничеством с лейблом NOVA MUSIC, который принадлежит Jerry Heil, обвинив его в токсичной коммуникации и проблемных условиях контракта.

Конфликт начался с шутливого поста Кажанны в Threads, где она переиначила текст своей песни «boy» на религиозный лад. Таким образом звезда завуалированно подколола Jerry Heil, которая исповедует похожие мотивы в своей нынешней конкурсной песне на нацотбор «Евровидение-2026». Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Но уже потом певица опубликовала серию сторис со скандальными заявлениями о желании прекратить публичную деятельность и сравнила сотрудничество с лейблом с «токсичными отношениями».

После этого Кажанна сделала еще одно развернутое заявление, в котором объяснила суть конфликта. По ее словам, лейбл начал шантажировать роялти, оказывать давление по подписанию нового соглашения и требовать выполнения рекламных обязательств. Артистка отметила, что ее цель — не скандал накануне нацотбора, а попытка достичь справедливости.

Пост Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Напомним, недавно финалистку нацотбора «Евровидения-2026» Valeriya Force заподозрили в сотрудничестве с россиянином. Общественное сделало заявление о ее дальнейшем участии и будет ли угрожать это ей.