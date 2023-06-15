Лейбл Papa music выпустил новую песню Wellboy после окончания сотрудничества с артистом

Сегодня, 15 июня, состоялась премьера нового трека Wellboy под названием "Документи у Дії".

И все бы ничего, но выпустил его лейбл Papa music, с которым исполнитель Антон Вельбой со скандалом разорвал сотрудничество. Трек появился на официальных страницах Wellboy, официально принадлежащих Papa music и артист к ним не имеет сейчас доступа:

"После заявления Антона Вельбоя о прекращении сотрудничества с нами и многочисленной публичной грязи, которую он и так называемая его новая команда пытались вылить на лейбл, первой мыслью было заблокировать песни повсюду, выходившие под псевдонимом Wellboy. Но, мы смотрим на количество прослушиваний песен на площадках и видео, которые люди снимают в соцсетях и понимаем, что не имеем морального права отобрать эти песни, прежде всего, у слушателей творчества Wellboy", – объяснили в лейбле.

Также в Papa music отметили, что на этот год у них с Wellboy было много планов, было уже записано несколько песен и готовились премьеры:

"Но решение артиста пойти в одностороннем порядке затормозило эти релизы. Мы решили презентовать один из них – "Документи у Дії". Эта премьера с любовью исключительно для поклонников!" – отметили в лейбле.

Также в Papa music подчеркнули, что Wellboy не имеет права исполнять свои старые песни и конфликт между экс-подопечным и лейблом еще не разрешился.

"Несмотря на то, что Антону Вельбою известно о запрете использования музыкальных произведений, правообладателем которых является ООО "ПАПА МЬЮЗИК", он нагло продолжает это делать. Ну что ж, два иска к Антону уже поданы, будет третий… А может даже и четвертый. Итак, документы в действии. Несмотря на официальный запрет Антон Вельбой продолжает выступать со старыми хитами, чем нарушает права лейбла. Уже было зафиксировано несколько случаев как публичных выступлений так и частных под новым именем Anton Velboi", – прокомментировал владелец лейбла Papa music Алексей Голубев.

Напомним, в апреле артист Антон Вельбой заявил, что прекращает сотрудничество с продюсерами и обвинил лейбл в сотрудничестве с россией, а также предателем Юрием Бардашем. Представители центра самостоятельно подали документы на проверку в СБУ. Позже Служба безопасности Украины подтвердила, что лейбл не нарушал украинское законодательство. Соответствующие документы, подтверждающие, что слова со стороны Антона Вельбоя в адрес лейбла были неправдивы, Papa music показали на официальных страницах лейбла.

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