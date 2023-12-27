Личная жизнь Алины Гросу: брак с россиянином, разрыв во время войны с Полянским и загадочный бойфренд

В украинской певицы Алины Гросу достаточно насыщенная личная жизнь.

Исполнительница уже успела выйти замуж и развестись через полгода после свадьбы. Она долгое время была в отношениях с известным актером, у которых все шло к браку. Однако пара неожиданно разошлась. Впоследствии звезда успела найти свою любовь за границей.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, почему не сложилась супружеская жизнь Алины Гросу с российским бизнесменом, из-за чего она разошлась с Романом Полянским и с кем сейчас встречается.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Свадьба с российским бизнесменом и развод через полгода

С первым мужем Алина Гросу познакомилась, когда ей было 18 лет. Избранником артистки стал российский бизнесмен Александр Комков.

Пара впервые встретилась в 2013 году на вечеринке, которую организовывал мужчина в своем московском доме. Однако тогда между ними не пробежала искра. Александру понравилась Алина, а вот она не обратила на него внимания.

Алина Гросу с бывшим мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Уже через два года судьба свела пару снова. Комков сдавал в аренду помещение для съемок фильма, а Гросу приехала на переговоры, чтобы снять клип. В конце концов бизнесмен решился сделать первый шаг, а певица пошла на встречу.

До свадьбы пара встречалась четыре года и жила вместе. Как признавалась Алина, они действительно были счастливы в отношениях. Так что впоследствии Александр сделал предложение юной избраннице.

Алина Гросу с бывшим мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Пара стала официально мужем и женой в июне 2019 года, а уже в июле того же года сыграла роскошную свадьбу в Италии. Празднование состоялось во дворце Villa Arvedi, что недалеко от Вероны. На свадьбе было много звездных гостей, среди которых Павел Зибров, Ирина Билык, Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко и другие. В общем, празднование обошлось в кругленькую сумму, а именно – 100 тысяч евро.

Алина Гросу с бывшим мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Каким же было удивлением для фанатов, когда пара через полгода после громкой свадьбы развелась. Как призналась Алина, ее муж неожиданно предложил ей пожить отдельно, мол, хочет попытаться закрутить другой роман. Гросу не стала устраивать громкие скандалы, хотя и надеялась на разговор и примирение, но все же собрала вещи и ушла от него. Со временем исполнительница призналась, что в их браке еще и были финансовые проблемы. Алина намекнула, что больше зарабатывала, чем Александр, а его это угнетало.

Алина Гросу с бывшим мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отношения с российским актером Романом Полянским, что закончились во время войны

После развода исполнительница долго не была одинокой. Уже в 2020 году Алина начала строить отношения с российским актером Романом Полянским, который старше ее на 12 лет.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

До начала их романа пара была знакома в течение трех лет. Познакомились они на съемках клипа артистки. На момент знакомства с Гросу Полянский был женат и воспитывал дочь. Актер начал отношения с певицей уже после развода.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Влюбленные жили в Украине. Они казались идеальной парой. Поклонники желали, чтобы они скорее сыграли свадьбу. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы.

Во время российского вторжения Полянский и Гросу находились в Украине. Еще в июле 2022 года Павел Зибров говорил, что актер и певица были в Черновцах. По словам певца, Полянский якобы поддерживает Украину в войне с Россией и переживает за ее судьбу. Однако уже в октябре 2022 года актер засветился в РФ. Он вместе с дочерью посетил премьеру фильма ярого путиниста Валерия Фокина.

Алина Гросу и Роман Полянский

С тех пор начали сплетничать, что Алина и Роман больше не вместе. Уже в 2023 году певица официально подтвердила, что они действительно разошлись. В подробности исполнительница не стала вдаваться и отказалась от комментариев.

Роман Полянский с дочерью

Загадочный бойфренд Алины Гросу

После разрыва с Романом Полянским исполнительница отправилась в США. Там она усовершенствовала актерское мастерство. Однако артистка не только училась, но оказалось, что встретила любовь.

Алина Гросу с загадочным бойфрендом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Правда, возлюбленного знаменитость не спешит показывать. После разрыва с Полянским исполнительница решила, что больше не планирует делиться подробностями личной жизни.

Тем не менее, Алина Гросу все же успела засветить нового избранника на романтических фото и даже сняла его в клипе на песню "Сумую".

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