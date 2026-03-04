ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
879
Время на прочтение
2 мин

Личная жизнь Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом: инсайдер выдал ошеломительную правду

Артистка посвятила себя материнству и карьере.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / © Associated Press

Инсайдер раскрыл ошеломительную правду о личной жизни голливудской актрисы Анджелины Джоли после развода с мужем, американским артистом Брэдом Питтом.

Супруги разошлись еще в 2016 году. Окончательно актеры расторгли брак только в конце 2024-го. Издание People пообщалось с источником, близким к окружению артистки, и выяснило, что у Анджелины Джоли не было отношений после развода с Брэдом Питтом.

«Последние несколько лет Энджи была чрезвычайно занятой и сосредоточенной. Свидания не были для нее важными. У нее не было парня. С момента развода она практически одинокая мать, поэтому большинство ее внимания было сосредоточено именно на этом», — утверждает инсайдер.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

В то же время источник добавляет, что Анджелина Джоли сейчас сосредоточена на карьере и материнстве. К слову, дети для знаменитости в приоритете.

«Она любит быть мамой и всегда хочет убедиться, что все процветают. Кажется, у нее все прекрасно получается», — добавляет инсайдер.

Отметим, действительно, после развода с Брэдом Питтом личная жизнь Анджелины Джоли остается загадкой. Из последнего артистке приписывали отношения с рэпером Akala. Однако исполнитель опроверг слухи об их романе. В то же время инсайдер отметил изданию People, что у актрисы не было отношений с декабря 2024-го. Поэтому, вполне вероятно, что после разрыва с Питтом у Джоли и была какая-то романтическая история, которая не переросла во что-то серьезное.

Напомним, голливудских актеров после развода все же объединяют общие дети. Однако сыновья и дочери стали на сторону матери и не общаются с отцом. А недавно уже четвертый ребенок экс-супругов отказался от фамилии Питт.

Дата публикации
Количество просмотров
879
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie