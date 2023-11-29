Личная жизнь Анны Кошмал: фото мужа, как с ним познакомилась и какой была их роскошная свадьба

Пара уже почти шесть лет живет в официальном браке.

Украинская актриса Анна Кошмал уже почти шесть лет живет в счастливом браке с мужем, которого зовут Иваном, и не предпочитает рассказывать об их отношениях.

Хотя фанаты проявляют немалый интерес к личной жизни артистки, однако она держит ее за семью замками. О муже Анны почти ничего неизвестно.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как актриса познакомилась с возлюбленным, кто был инициатором отношений, какой была их роскошная свадьба, как выглядит ее муж и почему она его скрывает от публики.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Как Анна Кошмал познакомилась с мужем и кто стал инициатором отношений

Хотя актриса тщательно скрывает возлюбленного, однако время от времени она делится секретами их отношений и рассказывает подробности о личной жизни. В частности, Анна не стала скрывать, как они познакомились.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Возлюбленный звезды не работает в сфере кинематографа. Тем не менее, пара познакомилась на съемочной площадке. Анне сразу понравился мужчина.

"Познакомились на съемочной площадке, а где же еще?" – шутила знаменитость.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, Анне очень понравился мужчина, поэтому инициативу она взяла в свои руки и сделала первый шаг.

"Я считаю, что женщина выбирает мужчину, а не наоборот", – признавалась звезда.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Роскошная свадьба мечты Анны Кошмал и фото ее мужа

Вскоре после начала отношений возлюбленный сделал предложение актрисе. Пара долго времени не теряла и сыграла свадьбу. Праздник влюбленные организовали в конце декабря 2017 года. Как призналась Анна, они с мужем хотели сыграть свадьбу именно зимой.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

В праздничный день Анна надела белое довольно сдержанное свадебное платье и длинное фату, тем временем ее возлюбленный выбрал классический костюм. Локация была в светлых оттенках, вокруг все было украшено, собрались только самые близкие люди. Как говорила Кошмал, их свадьба была именно такой, как она мечтала с детства.

Анна Кошмал

"Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года. Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной. Я очень романтичная личность. Поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала", — делилась Анна.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Первенец супругов

Уже через полгода после свадьбы Анна родила первенца. 26 июня 2018 года на свет появился сын супругов. Новоиспеченные родители назвали мальчика Михаилом.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Долгое время Анна скрывала сына от публики. Лишь несколько лет назад актриса начала его активно показывать. Маленький Миша, как две капли воды, похож на свою маму.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, Анна сама раньше была русскоязычной, однако сына учила говорить только на украинском. Как признавалась актриса, это было их общее с мужем решение, чтобы Михаил с рождения был украиноязычным.

"Когда Миша родился, мы с мужем решили, что его первым и единственным языком дома будет украинский. Наверное, это было первое мое сознательное решение в столь юном возрасте, и такое важное", — делилась артистка.

Анна Кошмал с сыном / Фото: instagram.com/smorkovkina

Почему Анна Кошмал скрывает мужа

Хотя Анна Кошмал замужем уже почти шесть лет, своего возлюбленного она не спешит показывать публике. Иногда звезда может опубликовать фото с ним, однако он всегда позирует либо со спины, либо со скрытым лицом.

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

Как объясняла знаменитость, ее муж – не публичный человек и не стремится к популярности, поэтому он уважает его решение. Также Анна считает, что личная жизнь на то и личная, чтобы держать его в тайне от посторонних людей.

"Я не люблю показывать личную жизнь на публику, потому что это святое. Это то, чем я не готова жертвовать, делиться ради новостей. Мне не нравится, когда обсуждают меня лишний раз незнакомые мне люди", — признавалась артистка в "ЖВЛ".

Анна Кошмал с мужем / Фото: instagram.com/smorkovkina

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