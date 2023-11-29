Личная жизнь Анны Кошмал: фото мужа, как с ним познакомилась и какой была их роскошная свадьба

Пара уже почти шесть лет живет в официальном браке.
Украинская актриса Анна Кошмал уже почти шесть лет живет в счастливом браке с мужем, которого зовут Иваном, и не предпочитает рассказывать об их отношениях.
Хотя фанаты проявляют немалый интерес к личной жизни артистки, однако она держит ее за семью замками. О муже Анны почти ничего неизвестно.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как актриса познакомилась с возлюбленным, кто был инициатором отношений, какой была их роскошная свадьба, как выглядит ее муж и почему она его скрывает от публики.
Как Анна Кошмал познакомилась с мужем и кто стал инициатором отношений
Хотя актриса тщательно скрывает возлюбленного, однако время от времени она делится секретами их отношений и рассказывает подробности о личной жизни. В частности, Анна не стала скрывать, как они познакомились.
Возлюбленный звезды не работает в сфере кинематографа. Тем не менее, пара познакомилась на съемочной площадке. Анне сразу понравился мужчина.
"Познакомились на съемочной площадке, а где же еще?" – шутила знаменитость.
Кстати, Анне очень понравился мужчина, поэтому инициативу она взяла в свои руки и сделала первый шаг.
"Я считаю, что женщина выбирает мужчину, а не наоборот", – признавалась звезда.
Роскошная свадьба мечты Анны Кошмал и фото ее мужа
Вскоре после начала отношений возлюбленный сделал предложение актрисе. Пара долго времени не теряла и сыграла свадьбу. Праздник влюбленные организовали в конце декабря 2017 года. Как призналась Анна, они с мужем хотели сыграть свадьбу именно зимой.
В праздничный день Анна надела белое довольно сдержанное свадебное платье и длинное фату, тем временем ее возлюбленный выбрал классический костюм. Локация была в светлых оттенках, вокруг все было украшено, собрались только самые близкие люди. Как говорила Кошмал, их свадьба была именно такой, как она мечтала с детства.
"Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года. Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной. Я очень романтичная личность. Поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала", — делилась Анна.
Первенец супругов
Уже через полгода после свадьбы Анна родила первенца. 26 июня 2018 года на свет появился сын супругов. Новоиспеченные родители назвали мальчика Михаилом.
Долгое время Анна скрывала сына от публики. Лишь несколько лет назад актриса начала его активно показывать. Маленький Миша, как две капли воды, похож на свою маму.
Кстати, Анна сама раньше была русскоязычной, однако сына учила говорить только на украинском. Как признавалась актриса, это было их общее с мужем решение, чтобы Михаил с рождения был украиноязычным.
"Когда Миша родился, мы с мужем решили, что его первым и единственным языком дома будет украинский. Наверное, это было первое мое сознательное решение в столь юном возрасте, и такое важное", — делилась артистка.
Почему Анна Кошмал скрывает мужа
Хотя Анна Кошмал замужем уже почти шесть лет, своего возлюбленного она не спешит показывать публике. Иногда звезда может опубликовать фото с ним, однако он всегда позирует либо со спины, либо со скрытым лицом.
Как объясняла знаменитость, ее муж – не публичный человек и не стремится к популярности, поэтому он уважает его решение. Также Анна считает, что личная жизнь на то и личная, чтобы держать его в тайне от посторонних людей.
"Я не люблю показывать личную жизнь на публику, потому что это святое. Это то, чем я не готова жертвовать, делиться ради новостей. Мне не нравится, когда обсуждают меня лишний раз незнакомые мне люди", — признавалась артистка в "ЖВЛ".
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