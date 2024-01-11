Личная жизнь Бужинской: пережила насилие, сделала аборт из-за бывшего и вышла замуж за иностранца

Артистка много чего пережила, пока не встретила свое счастье.

Украинская певица Екатерина Бужинская уже почти 10 лет живет в счастливом браке с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым.

Однако личная жизнь исполнительницы не всегда напоминала сказку. Первый муж артистки был абьюзером, который плохо обращался с ней и даже заставил сделать аборт. Тем временем с гражданским избранником Екатерина разошлась сразу после рождения дочери.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать все, что известно о личной жизни Екатерины Бужинской: с кем она находилась в отношениях и почему они не сложились.

Екатерина Бужинская

Первый муж Екатерины Бужинской

Первым мужем певицы стал ее продюсер Юрий Квеленков. Они познакомились, когда артистке было всего 14 лет. Впоследствии рабочие отношения со старшим на 20 лет Квеленковым переросли в романтические.

Юрий Квеленков

Пара была вместе в течение восьми лет, однако их брак не стал для Екатерины сказкой. Как рассказывала артистка, в их отношениях был настоящий патриархат, она делала все, что от нее требовал муж. Певица делилась, что возлюбленный унижал ее, предавал, более того, в их семье даже было домашнее насилие.

"В нашей семье царил патриархат. Юрий даже запрещал мне общаться с другими людьми. То есть я не общалась ни с кем – ни с мамой, ни с подружками. Я была закрыта в квартире и целыми днями репетировала. У меня были только съемки, концерты, гастроли. Это была моя жизнь", — вспоминала артистка на шоу "Позаочі".

Екатерина Бужинская и Юрий Квеленков / Фото: Архів

Когда знаменитость забеременела, продюсер настоял на аборте. Квеленков убедил Бужинскую, что для детей сейчас и ей нужно работать. Певица послушала мужа из-за чего и не раз сожалела.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Мне было 18 лет. Я узнала, что жду ребенка. Когда сообщила об этом Юре, он сразу же заявил, что мы его избавимся. Мне очень жаль, что этот ребенок не родился", — делилась певица на шоу "Позаочі".

После восьми лет абьюзивных отношений исполнительница подала на развод. Певица делилась, что ей было уже невыносимо терпеть постоянные измены мужа, поэтому она ушла от него.

Екатерина Бужинская / Фото: instagram.com/buzhynska

Гражданский муж Екатерины Бужинской, от которого она родила дочь

Вторым избранником певицы, с которым она официально не оформляла отношения, стал пластический хирург Владимир Ростунов.

Познакомилась пара случайно. Первый муж привел Екатерину к врачу, чтобы тот помог певице побороть последствия абсцесса. Между Бужинской и Ростуновым промелькнула искра. Певица развелась с мужем, а хирург – с женой.

"Он повел меня в больницу к этому очень хорошему врачу, который меня прооперировал, а потом в меня влюбился, а я – в него", — вспоминала артистка в программе "ЖВЛ".

Екатерина Бужинская и Владимир Ростунов

Через некоторое время отношения Екатерина забеременела девочкой. Однако аборт, который раньше делала артистка, дал о себе знать. Роды оказались сложными, девочка родилась только на шестом месяце.

"Когда я рожала, врачи не знали, что делать, что со мной произошло. Когда я рожала, у меня начали отказывать почки, печень. Врача не знали, кого спасать – меня или ребенка", — призналась артистка в "ЖВЛ".

Дочь Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

После появления дочери Елены отношения с Ростуновым начали портиться. Мужчина постоянно куда-то исчезал, а артистка была дома и смотрела за ребенком. В конце концов, через пять лет отношений певица ушла от Владимира, а тот, в свою очередь, официально отказался от Елены.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Муж-иностранец певицы, от которого она родила близнецов

Долгое время после разрыва со вторым избранником сердце артистки было свободно. Однако в 35 лет Бужинская встретила на год младше ее болгарского бизнесмена Димитара Стойчева. Пара сыграла свадьбу 23 апреля 2014 года.

Свадьба Екатерины Бужинской / Фото: instagram.com/buzhynska

Через два года брака, а именно 27 декабря 2016 года, у супругов родились двойняшки – Дмитрий и Екатерина. Исполнительница посвятила себя воспитанию детей, а муж помогал ей.

Правда, не все в семье было идеально. Старшая дочь артистки начала ревновать ее к младшим братьям и сестрам. На этом фоне у Димитара и Елены начались конфликты. Поэтому артистка приняла решение оставить дочь в Украине в частном лицее.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми

"Елена была в шоке. Она говорила: "Мама, может ты их вернешь в роддом? Зачем они нам?" – вспоминала артистка в программе "ЖВЛ".

В настоящее время Екатерина Бужинская живет вместе с мужем в счастливом браке. Пара с детьми находится в Болгарии. Тем временем 17-летняя дочь артистки живет в Германии, где учится.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото: instagram.com/buzhynska

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