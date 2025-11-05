Личная жизнь Дана Балана: "роман" с Тиной Кароль и "брак" с моделью, которая родила ему сына

Дан Балан, Тина Кароль, Элла Крупенина

Молдавский певец Дан Балан — один из тех артистов, кто умеет оставаться загадкой даже на пике славы.

Обладатель харизмы, невероятного тембра голоса и миллионов сердец фанатов, он тщательно скрывает все, что касается личной жизни. Впрочем, за годы творческой карьеры вокруг музыканта выросло немало легенд и романтических историй. Все потому, что Дана не раз видели в компании моделей, певиц и победительниц конкурсов красоты, но официальных подтверждений никаких отношений никогда не было.

Сам певец не отрицает, что к браку относится положительно, но считает выбор любимого человека очень ответственным шагом. Редакция ТСН.ua собрала все самое интересное из личной жизни Дана Балана и предлагает узнать о самых громких романах, которые приписывали музыканту.

Дан Балан и Тина Кароль: роман, в который поверила вся страна

Особую популярность в Украине артист приобрел после участия в шоу «Голос страны», где несколько сезонов подряд сидел в тренерском кресле рядом с Тиной Кароль. Именно там и родилась легенда об их «телевизионном романе».

в 2021 году зрители наблюдали, как между звездными наставниками зарождалась особая химия. Так, Дан ухаживал, делал подарки, посвящал Тине песни, подпитывая интерес фанов к шоу и им как паре в частности. Более того, во время шоу исполнитель познакомил коллегу со своей мамой. Поговаривали, что между коллегами нечто большее, чем просто рабочие отношения.

Дан Балан и Тина Кароль / © instagram.com/goloskrainy_official

Дан Балан и Тина Кароль / © YouTube

В свою очередь, Тина тогда говорила, что смущалась рядом с коллегой: «Он красавец. Он высоченный, на него смотришь так: „Ох“. Чувствуешь себя маленькой, что неплохо для каждой девушки. Или я стесняюсь, я не знаю». А Балан уверял, что между ними «роман, написанный рукой гения».

Пик слухов наступил после совместного выступления на M1 Music Awards 2019, где они исполнили дуэтную песню «Домой». Артисты пели в один микрофон, едва не прикасаясь губами друг к другу. Это создало атмосферу близости и еще большей искры между звездами. Сам Дан позже признался, что именно Тина предложила эту идею.

Дан Балан и Тина Кароль

Поклонники настолько поверили в этот роман, что создали фан-сообщество DanTina. Там они годами самостоятельно придумывали истории их любви, монтировали видео, видоизменяли фото и даже представляли, как бы могли выглядеть их дети. Кроме того, каждый раз искали скрытые отсылки к роману между строк песен.

В результате артист не выдержал такого давления фанатов. В прошлом году Дан Балан публично обратился к поклонникам и опроверг регулярные сплетни, которые ему показались уже не слишком адекватными. Он признал, что такая искаженная информация «терроризирует его семью, друзей и близкое окружение».

Дан Балан и Тина Кароль / © instagram.com/tinakarol_fantina

«Это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже два года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества», — резко написал он в соцсетях.

Таким образом музыкант поставил точку в истории, которая длилась в течение нескольких лет и стала одной из самых ярких в украинском шоу-бизнесе.

Химия с 20-летней украинской студенткой: как вероятные влюбленные «спалились» в Сети

Пока одни обсуждали отношения Дана и Тины, инсайдеры в 2020 году писали о другой возможной музе 41-летнего артиста — 20-летней харьковчанке Анастасии, студентке университета имени Каразина и победительнице конкурса красоты.

В соцсетях пользователи заметили детали, которые намекали на отношения пары. В частности, девушка публиковала фото в том же интерьере, что и тогда сам Балан. Кроме того, Анастасия регулярно посещала съемки «Голоса страны», где работал певец. Официальных подтверждений отношений не было, но история вызвала немалый резонанс.

Дан Балан и его вероятная бывшая избранница

Вероятная избранница Дана Балана

Слухи о браке и сыне Дана Балана, которые он умалчивает

Еще одной загадкой жизни Дана Балана стала информация о возможном браке с румынской моделью Эллой Крупениной, который якобы длился с 2004 по 2009 год. СМИ предполагали, что у пары даже родился сын Алан, который вместе с матерью проживает в Израиле. Кстати, в юности Дан жил именно в той стране.

Дан Балан и Элла Крупенина

Говорят, что брак распался по инициативе Эллы из-за бешеной популярности исполнителя и постоянного преследования фанаток. Сам артист ни разу не комментировал эти предположения и ни опровергал, ни подтверждал факт отцовства. Поэтому, является ли эта информация достоверной, точно сказать пока невозможно.

Дан Балан с вероятным сыном на архивном фото

Вероятный роман с румынкой Кристиной Руссу

После слухов о разводе Дану Балану приписывали отношения с Кристиной Руссу — лучшей подругой его сестры Санды. Но, мол, именно ревность Кристины к певице Вере Брежневой, с которой Дан в то время записал дуэт, стала причиной недоразумений и разрыва. Да и эта история осталась лишь на уровне сплетен — певец никогда не подтверждал, что между ними действительно была любовь.

Сестра Дана Балана с подругой, с которой певцу приписывали роман

Что известно о жизни Дана Балана сегодня

Как и раньше, музыкант не афиширует ничего из своего личного. Он продолжает время от времени давать концерты за рубежом. А весной этого года наведался в Украину и порадовал фанов фото и признанием, что учит украинский язык и имеет уже прогресс. В частности, некоторые посты он пишет на украинском языке и со сладкой ностальгией вспоминает выступления здесь в довоенный период. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину певец сразу осудил действия агрессора и поддержал украинцев.

Дан Балан / © instagram.com/danbalan

