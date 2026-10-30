Личная жизнь Даши Астафьевой: роман с известным певцом, разорванная помолвка и отношения с младшим возлюбленным

Даша Астафьева и ее бывшие избранники

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Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни.

Артистка придерживается мнения, что «счастье любит тишину». Однако все же некоторые подробности знаменитости не удалось скрывать. В частности, у Даши Астафьевой был роман с известным певцом, о котором вообще никто не знал. Также артистка разрывала помолвку. А сейчас знаменитость счастлива в отношениях со значительно младшим айтишником.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о личной жизни Даши Астафьевой.

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Тайный роман с известным певцом Мишей Крупиным

У Даши Астафьевой и Миши Крупина был непубличный роман. Впервые артисты рассказали об этом летом 2021 года. Правда, когда длились их отношения, остается загадкой. Парочка говорит, что встречалась в «далеком прошлом».

Однако больше известно о причинах их разрыва. Миша Крупин рассказал, что на это повлияли некоторые факторы. Во-первых, сложность характеров, в частности его. Артист говорит, что ему тяжело реагировать на замечания. Во-вторых, у парочки были взаимные претензии друг к другу. Наконец, недоразумения накопились, так что Даша Астафьева решила поставить точку.

Миша Крупин и Даша Астафьева

Миша Крупин говорит, что разорвать отношения было правильным решением. Они отпустили былые обиды и стали друзьями.

Возлюбленный под следствием и разорванная помолвка

В 2016 году Даша Астафьева завязала отношения с предпринимателем Артемом Кимом. Этот роман знаменитости уже был публичным. Отношения довольно быстро развивались, что в 2017 году пара уже обручилась. Однако свадьба так и не состоялась.

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Даша Астафьева и Артем Ким / © instagram.com/da_astafieva

В августе 2017 года Артема Кима задержали детективы НАБУ. Мужчину подозревали в хищении государственных средств на сумму около 27 млн грн во время тендера на закупку техники Южноукраинской АЭС. Сама Даша Астафьева не верила в причастность возлюбленного к преступлению, поддерживала его и посещала судебные заседания.

Артем Ким и Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Однако в 2021 году певица поставила точку в этих отношениях и разорвала помолвку. Артистка объяснила это тем, что их чувства не выдержали испытаний и вмешательств чужих людей. Кроме того, у пары больше не было ресурса строить семью. Несмотря на разрыв, Даша Астафьева и Артем Ким остались друзьями.

Артем Ким и Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Отношения с загадочным айтишником, который младше Даши Астафьевой

Уже во время полномасштабной войны в Украине Даша Астафьева закрутила новый роман, о котором она впервые рассказала весной 2022 года. Избранником знаменитости стал айтишник, который значительно моложе ее. Правда, Даша не раскрывает имени возлюбленного и не показывает его фото. Артистка объяснила, что у нее был опыт публичных отношений, поэтому теперь хочет держать личную жизнь подальше от камер.

Даша Астафьева с бойфрендом / © instagram.com/da_astafieva

Однако некоторые подробности все же известны. Парочка познакомилась случайно в спортзале, после этого все и закрутилось. Певица признавалась, что возлюбленный стал ее спасительным кругом. Избранник не давал Даше в начале войны опустить руки, поддерживал и стимулировал двигаться вперед.

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Даша Астафьева и ее бойфренд / © instagram.com/da_astafieva

Кстати, вместе с избранником знаменитость положила начало бизнесу — книжное приложение UnderBooks, пользователи которого могут послушать произведения украинских писателей. Именно возлюбленный вдохновил Дашу Астафьеву воплотить в реальность эту идею.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала историю любви ведущей Елены-Кристины Лебедь и экс-нардепа Павла Розенко. Предлагаем узнать, как пара тайно обручилась и почему не женится.

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