Личная жизнь Дзидзьо: почему распался его 8-летний брак и как ему приписали "сына" от Цибульской

Дзидзьо, Оля Цибульская, Slavia

Украинский артист Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, всегда умел удивлять поклонников на сцене и больших экранах, но интриговал личной жизнью.

Тему любви артист привык держать за семью замками. И все же публичность внесла коррективы и со временем стало известно о его отношениях с певицей Ярославой Притулой, которая выступает под псевдонимом Slavia. В течение 20 лет звезды были вместе пока не наступил глубокий кризис, который привел к разводу.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что тогда стало причиной разрыва брака, какие скандалы бушевали и что сейчас известно о личной жизни Михаил Хомы.

Начало истории: любовь Дзидзьо в студенческие годы

Михаил и Ярослава познакомились в музыкальном училище, где учились вместе и играли в группе «Друзі. Молодые музыканты выступали на корпоративах и свадьбах, делили мечты о сцене и совместном будущем. 20 ноября 2013 года пара обручилась. Со временем они обзавелись общим имуществом и более серьезными творческими амибициями.

Дзидзьо и Slavia / © instagram.com/slavia_official

Однако Хома долго скрывал личную жизнь от публики. Фанаты узнали, что у него есть жена, только в 2016 году, когда Slavia впервые появилась в «Светской жизни». Но уже тогда в разговоре с Екатериной Осадчей певица призналась, что не всегда чувствует себя счастливой в браке: «Не хватает внимания. Хочется больше времени проводить вместе».

Выход Slavia из тени звездного мужа: его неожиданная реакция

В 2018 году Slavia впервые заявила о себе как об отдельной артистке — она тайно от мужа пришла на кастинг шоу «Х-фактор». А уже в 2020 году она выпустила песню и клип «Я тобі не мамка», в котором спела о женской самореализации и усталости от роли «хранительницы домашнего очага». В день премьеры Slavia написала, что каждая женщина имеет право на собственный голос и счастье.

Slavia / © instagram.com/slavia_official

Дзидзьо отреагировал довольно неожиданно. Исполнитель признался, что увидел в клипе «камни в свой огород» и заявил, что музыкальный стиль жены ему не близок.

Слухи о романе Дзидзьо с Цибульской: что на самом деле было между звездами

На фоне таких творческих и семейных споров в СМИ начали распространяться слухи о романе Дзидзьо с Олей Цибульской, его коллегой и кумой. Вместе они записали ряд дуэтов о любви, что только подогрело интерес.

«Когда-то еще об этом расскажем, а пока — пусть люди догадываются», — интриговали артисты 2020 года.

Сплетни приобрели настолько абсурдные формы, что поговаривали, певица якобы родила сына Нестора от коллеги. И конечно же все это оказалось ложью. Все потому, что уже около 20 лет Оля в отношениях с бизнесменом Сергеем Грисюком. И поводом для сплетен, что якобы Дзидзьо является отцом Нестора, послужила непубличность со стороны официального мужа Оли.

Дзидзьо и Оля Цибульская / © viva.ua

К слову, сам 10-летний Нестор в этом году резко отреагировал на такие слухи об «отце Дзидзьо», назвав это «фигней из Интернета». В ответ звездная мама объяснила, что так ведут себя только люди, которые «недовольны своей жизнью и считают, что в чужом лучше разбираются». И напоследок посоветовала юноше не обращать внимания на это и напомнила, «когда говорят за твоей спиной — значит, ты впереди».

Slavia же тогда призналась, что эти слухи ее болезненно задели. В частности, удивлялась, как певица может развивать свою карьеру, подогревая слухи о романе, которого не было.

«Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играют моей жизнью, мной играют. Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом», — сказала тогда Slavia.

Оля Цибульская и Slavia / © instagram.com/slavia_official

Развод Дзидзьо: какой была настоящая причина кризиса в браке

В марте 2021 года Slavia в своем Instagram написала пост о том, что «угождать своему мужу — это к счастливой жизни не имеет никакого отношения». Это стало первым намеком на проблемы в браке.

А уже в апреле того же года Дзидзьо официально сообщил, что они больше не пара. 25 марта артист подал в суд иск о разводе, указав, что причиной развода является, в частности, «недоразумение по различным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу». И тогда же добавил, что примирение между ними невозможно.

«Надо быть честным с собой. Женился треугольник на квадрате и они себе двое придумали идеально круглые двери домой. Как? Кто не прав, кто прав? Не заходит ни квадрат, ни треугольник в эти двери домой круглые», — объяснял Дзидзьо свое решение.

Дзидзьо и Slavia / © instagram.com/slavia_official

Slavia призналась, что пыталась спасти отношения до последнего, но не удалось. Всего звезды были вместе 20 лет, из которых восемь лет — в браке.

После развода экс-супруга музыканта рассказала, почему у них так и не появились дети. По ее словам, Михаил не хотел, чтобы все родительские обязанности легли на ее плечи, ведь он постоянно был на гастролях. Поэтому в результате постоянно откладывал вопрос пополнения в семье.

Дзидзьо и Slavia / © instagram.com/slavia_official

Пара разошлась на мирной ноте, хотя перед тем немало времени публично выясняла отношения. Dzidzio оставил Slavia авто и пообещал квартиру под Киевом, а сам сохранил недвижимость в Новояворовске.

«Помню, когда мы с Михаилом оформили документы о разводе, то пошли праздновать. Пришли в ресторанчик, нас там уже все официанты знают, мы часто там бываем, присели за столик и проговорили, наверное, два часа», — делилась исполнительница.

Цибульская после развода с Дзидзьо заверила всех, что между ними «ничего не было» и она не виновата: «Мне кажется, что бы я сейчас не сказала, все равно скажут, что я проститутка и разлучница. Что я влезла в семью и родила сына Дзидзьо. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было».

Громкие скандалы между бывшими супругами и подозрения в измене

Так, накануне разрыва брака скандалов обойти не удалось. Сначала SLAVIA рассказала, что была потрясена поступками экс-супруга, когда тот вынес в публичную плоскость тему развода, ведь такой договоренности между ними не было.

Впоследствии Slavia намекала на возможные неоднократные измены, но сам артист все опроверг: «Я опустил голову и промолчал этот весь момент. Я так же понял, как это так — любили, потом уже распинают. Я ничего не делал, у меня с Олей никогда ничего не было и Слава это прекрасно знала. Я все эти годы жил на работе».

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

Дзидзьо также откровенно признавал, что давно испытывал потребность развестись, но боялся общественного осуждения. Музыкант говорил, что «дома не было понимания» и иногда он просто не хотел туда возвращаться.

«Я мог это сделать быстрее, но боялся, какая реакция будет у людей. Как так, хорошая девушка, а он ее бросает, что не так? Надо было иметь смелость сказать: „Стоп. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой“. Поэтому, набравшись смелости, заявил, сказал, что мы расстаемся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни», — рассказывал артист.

Slavia, в свою очередь, отметила, что поняла о конце их брака, когда после премьеры фильма «Dzidzio перший раз» муж даже не обрадовался ее приезду во Львов и якобы встретил с вопросом: «Чего ты приехала?».

Личная жизнь Дзидзьо после развода и примирения с бывшей

Несмотря на громкие скандалы, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Dzidzio и Slavia время от времени они звонят друг другу поинтересоваться делами. К тому же певец публично поздравил экс-супругу, когда она недавно презентовала новый клип «Дівка з перцем».

Тем временем Slavia начала новую страницу личной жизни — вышла замуж за бизнесмена Андрея Павлюка и родила сына Льва. Свадьба состоялась в этом году без свидетелей, гостей и обручальных колец, а рождение малыша произошло буквально на следующий день после регистрации брака.

Slavia с мужем и сыном / © instagram.com/slavia_official

Михаил, по словам Ярославы, поздравил ее с пополнением в семье. Нынешний избранник певицы не ревнует ее. В то же время Slavia, после разговоров с Дзидзьо, предполагает, что его сердце пока свободно. Тем не менее, исполнительница искренне желает музыканту семейного счастья.