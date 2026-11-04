Личная жизнь Елены Кравец: как выходила замуж беременной, пережитые выкидыши и слухи о разводе

Елена Кравец с мужем и детьми

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Украинская актриса и юмористка Елена Кравец 24 года состоит в браке с продюсером Сергеем Кравцом.

За это время в отношениях пары были разные периоды и со взлетами, и падениями. Более того, их романтическая история могла бы вообще не сложиться. Однако судьба распорядилась иначе.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать подробности из личной жизни Елены Кравец: как она выходила замуж беременной, пережила выкидыши и почему во время войны возникли слухи о ее разводе.

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Елена Кравец / © concert.ua

Как начались отношения Елены Кравец с мужем и почему они расходились

Уже много лет Елена Кравец состоит в браке с продюсером Сергеем Кравцом. Их романтическая история начала развиваться давно, а именно в конце 1990-х. Будущие супруги познакомились еще в студенческие годы, а свело их совместное увлечение — они играли в КВН.

Наконец, после знакомства Елена и Сергей начали дружить, а уже в мае 1997 года официально стали парой. Актриса признавалась, что в мужчине ей нравилась и его внешность, и харизма, и доброта, а еще он играл на гитаре и пел.

Елена Кравец с мужем / © ТСН

Правда, без ложки дегтя не обошлось. Пара некоторое время провстречалась, а потом разбежалась. Инициатором разрыва была сама Елена Кравец, почувствовав отстраненность со стороны возлюбленного. Однако они остались в одной компании, поэтому пересекались.

Наконец, Елена Кравец успела закрутить другой роман, и уже тогда Сергей понял, что на самом деле не хочет терять возлюбленную. Он постепенно начал делать шаги к их примирению. Наконец, актриса открыла свое сердце снова.

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Елена Кравец с мужем / © instagram.com/lennykravets

Решение заключить брак на фоне беременности и свадьбы с размахом

В конце концов, в 2002 году пара решила заключить брак. Случилось это на фоне беременности Елены Кравец. Влюбленные отыграли громкую свадьбу в сентябре. Тогда актриса находилась на пятом месяце беременности. Как признавалась знаменитость, она не хотела затягивать с празднованием, так что парочка организовывала все как можно скорее.

Елена и Сергей Кравец устроили свадьбу с размахом. Они пригласили более 120 гостей, потратили значительную сумму на банкет. Кстати, свадьбу парочка оплачивала самостоятельно. Влюбленные откладывали средства из гастролей.

Елена Кравец с мужем / © instagram.com/1plus1_ua

Трое детей Елены Кавец и пережитые выкидыши

У актрисы и ее мужа в феврале 2003 родилась первенец, которую они назвали Марией. Елена Кравец впервые стала мамой, когда ей было 26 лет.

Елена Кравец с дочерью Марией / © YULA company

Уже в 39 лет юмористка родила двойняшек. На свет появились сын Иван и дочь Екатерина. Близнецы родились 19 июля 2016 года.

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Елена Кравец с мужем и детьми / © instagram.com/lennykravets

К сожалению, Елене Кравец пришлось пережить и болезненный опыт. В 2020 году юмористка рассказала, что пережила два выкидыша. Впервые это произошло, когда дочери Елене Кравец было 10 лет, а во второй раз — через полтора года после первой потери. Причина — безумный темп и огромное количество работы.

Кризис в браке Елены Кравец и слухи о разводе

В 2025 году начали активно сплетничать о разводе Елены Кравец с мужем. Такие сплетни возникли не на пустом месте. В частности, пара перестала появляться вместе на публике. Также актриса в своем моноспектакле произносила неоднозначные реплики, такие как: «По телефону как-то спросила: „Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню“. „Есть“, — соврала я и засмеялась».

Елена Кравец с мужем

Наконец, в начале 2026 года Елена Кравец признала, что в ее браке действительно кризис. Она не стала подробно комментировать, отметив, что хочет, чтобы личное таким оставалось. Актриса тогда кратко охарактеризовала ее отношения с мужем так: «Все сложно — как часто пишут в статусе в Сети. Мы не разведены — это все, что могу сказать».

Елена Кравец сейчас: переезд с детьми в Ивано-Франковск и служба мужа в рядах ВСУ

В октябре 2025 года муж Елены Кравец вступил в ряды ВСУ. На фоне этого начали улучшаться и отношения юмористки и продюсера. Знаменитость говорила, что муж оказался в таких условиях, когда просто нельзя не взрослеть, также изменились жизненные ценности и картинка мира. Елена Кравец делилась, что ей нравятся такие трансформации.

Елена Кравец с мужем / © instagram.com/lennykravets

Сергей Кравец сейчас служит, поэтому семья редко видится. Что же касается Елены Кравец, то она уехала из Киева. Юморист на фоне постоянных обстрелов столицы вместе с младшими детьми отправилась в Ивано-Франковск, где сейчас налаживает свой быт.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о подробностях из личной жизни голливудского актера Хью Джекмана. Предлагаем узнать, как распался его 27-летний брак из-за измены и что известно о новых отношениях артиста с любовницей.

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