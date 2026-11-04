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Личная жизнь Елены Кравец: как выходила замуж беременной, пережитые выкидыши и слухи о разводе
Предлагаем узнать, что известно о личной жизни Елены Кравец, которая уже 24 года состоит в браке.
Украинская актриса и юмористка Елена Кравец 24 года состоит в браке с продюсером Сергеем Кравцом.
За это время в отношениях пары были разные периоды и со взлетами, и падениями. Более того, их романтическая история могла бы вообще не сложиться. Однако судьба распорядилась иначе.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать подробности из личной жизни Елены Кравец: как она выходила замуж беременной, пережила выкидыши и почему во время войны возникли слухи о ее разводе.
Как начались отношения Елены Кравец с мужем и почему они расходились
Уже много лет Елена Кравец состоит в браке с продюсером Сергеем Кравцом. Их романтическая история начала развиваться давно, а именно в конце 1990-х. Будущие супруги познакомились еще в студенческие годы, а свело их совместное увлечение — они играли в КВН.
Наконец, после знакомства Елена и Сергей начали дружить, а уже в мае 1997 года официально стали парой. Актриса признавалась, что в мужчине ей нравилась и его внешность, и харизма, и доброта, а еще он играл на гитаре и пел.
Правда, без ложки дегтя не обошлось. Пара некоторое время провстречалась, а потом разбежалась. Инициатором разрыва была сама Елена Кравец, почувствовав отстраненность со стороны возлюбленного. Однако они остались в одной компании, поэтому пересекались.
Наконец, Елена Кравец успела закрутить другой роман, и уже тогда Сергей понял, что на самом деле не хочет терять возлюбленную. Он постепенно начал делать шаги к их примирению. Наконец, актриса открыла свое сердце снова.
Решение заключить брак на фоне беременности и свадьбы с размахом
В конце концов, в 2002 году пара решила заключить брак. Случилось это на фоне беременности Елены Кравец. Влюбленные отыграли громкую свадьбу в сентябре. Тогда актриса находилась на пятом месяце беременности. Как признавалась знаменитость, она не хотела затягивать с празднованием, так что парочка организовывала все как можно скорее.
Елена и Сергей Кравец устроили свадьбу с размахом. Они пригласили более 120 гостей, потратили значительную сумму на банкет. Кстати, свадьбу парочка оплачивала самостоятельно. Влюбленные откладывали средства из гастролей.
Трое детей Елены Кавец и пережитые выкидыши
У актрисы и ее мужа в феврале 2003 родилась первенец, которую они назвали Марией. Елена Кравец впервые стала мамой, когда ей было 26 лет.
Уже в 39 лет юмористка родила двойняшек. На свет появились сын Иван и дочь Екатерина. Близнецы родились 19 июля 2016 года.
К сожалению, Елене Кравец пришлось пережить и болезненный опыт. В 2020 году юмористка рассказала, что пережила два выкидыша. Впервые это произошло, когда дочери Елене Кравец было 10 лет, а во второй раз — через полтора года после первой потери. Причина — безумный темп и огромное количество работы.
Кризис в браке Елены Кравец и слухи о разводе
В 2025 году начали активно сплетничать о разводе Елены Кравец с мужем. Такие сплетни возникли не на пустом месте. В частности, пара перестала появляться вместе на публике. Также актриса в своем моноспектакле произносила неоднозначные реплики, такие как: «По телефону как-то спросила: „Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню“. „Есть“, — соврала я и засмеялась».
Наконец, в начале 2026 года Елена Кравец признала, что в ее браке действительно кризис. Она не стала подробно комментировать, отметив, что хочет, чтобы личное таким оставалось. Актриса тогда кратко охарактеризовала ее отношения с мужем так: «Все сложно — как часто пишут в статусе в Сети. Мы не разведены — это все, что могу сказать».
Елена Кравец сейчас: переезд с детьми в Ивано-Франковск и служба мужа в рядах ВСУ
В октябре 2025 года муж Елены Кравец вступил в ряды ВСУ. На фоне этого начали улучшаться и отношения юмористки и продюсера. Знаменитость говорила, что муж оказался в таких условиях, когда просто нельзя не взрослеть, также изменились жизненные ценности и картинка мира. Елена Кравец делилась, что ей нравятся такие трансформации.
Сергей Кравец сейчас служит, поэтому семья редко видится. Что же касается Елены Кравец, то она уехала из Киева. Юморист на фоне постоянных обстрелов столицы вместе с младшими детьми отправилась в Ивано-Франковск, где сейчас налаживает свой быт.
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