Личная жизнь Евгения Клопотенко: фейковая женитьба, аборт бывшей и кто его новая возлюбленная

Известный шеф-повар, победитель шоу «МастерШеф» и ресторатор Евгений Клопотенко, который всегда старался не афишировать личную жизнь, постепенно приоткрывает завесу.

Откровенный на кухне, но загадочный в любви, он годами избегал развернутых ответов о романах. К тому же в свое время звезда ошеломил публику признанием о свободных отношениях и желании любить сразу нескольких женщин. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о личной жизни Евгения Клопотенко, его скандальных заявлениях, отказе от привычного видения семьи и кто сейчас его возлюбленная, которая несколько изменила взгляды звезды.

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Первая любовь и мечты о браке Клопотенка

В 21 год Евгений встретил свою первую серьезную любовь. Отношения молодой пары продлились пять лет. Кулинар признается, что тогда был готов и к браку, и к отцовству. Однако, ревность, борьба характеров и разные жизненные цели привели к разрыву.

«Жениться? Ну что-то да, хотел. И там типа детей хотел с ней. Она просто тоже свободолюбивая, сильная. Мы между собой конкурировали… Это прям ужас», — вспоминал Клопотенко.

После расставания, говорил Клопотенко, каждый последующий роман становился короче — не потому, что не хватало чувств, а потому что шеф-повар постоянно находился в движении между ресторанами, проектами и мечтами.

Евгений Клопотенко на архивном фото / © klopotenko.com

От верности единственной до свободных отношений: основные принципы Клопотенко в любви

Со временем Евгений Клопотенко переосмыслил свои романы и нашел новый формат, который ему наиболее комфортен. Так, уже несколько лет кулинар в публичном пространстве откровенно заявляет, что он сторонник свободных, «хаотичных», но честных отношений. Его главный принцип — прозрачность и согласие обеих сторон.

«У меня нет такого, что ты всю жизнь живешь с одной девушкой. Если мне нравится девушка и я с ней всю жизнь провожу, то мне кажется, что это конец света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не очень часто, не каждый день. Вы можете быть вдвоем, можете быть втроем, это абсолютно нормальные вещи, если это вас устраивает. Я постоянно придаю этому большое значение. Хожу к врачам, сдаю все анализы, не занимаюсь незащищенным сексом. Максимально хаотичная этическая экологическая здоровая форма», — говорил он.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар несколько лет назад также высказывался о гостевом браке и признавался, что счастье не всегда в «классической» семье: «Когда вы живете отдельно, приезжаете друг к другу, когда хотите — это тоже возможно».

В то же время Клопотенко признавался, что экспериментировал со своей сексуальностью и пробовал почувствовать искру рядом с мужчиной, но не удалось: «Я когда-то целовался с парнем, чтобы понять, как это. Но у меня нет огня внутри».

Аборты бывших и общение с ними: жалеет ли Евгений о прошлом

Одной из самых искренних тем, о которых звезда когда-либо говорил, стало прерывание беременности его бывшей. Евгений не скрывает, что такой опыт у него был. Несмотря на сложные истории, он поддерживал общение с экс-возлюбленными. Клопотенко убежден, что прошлое не должно становиться бременем, если было прожито честно.

«Я обычно в жизни ни о чем не жалею… Я точно не жалею, но мне важно больше, что чувствует девушка», — отметил Евгений.

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

В то же время в прошлом году шоумен делился, что уже был готов к отцовству, но точно не к браку. Тем не менее, не избегал поиска своей настоящей любви и продолжал искать свою зону комфорта в романах.

«К детям готов. К женитьбе в классическом понимании — не готов. Потому что я травмирован женитьбами и свадьбами. Видел не очень много успешных кейсов, где люди поженились и счастливы. Но точно хочу человека, с которым будем делать друг другу приятно», — объяснял звездный повар.

Фейковая свадьба Евгения Клопотенко с важной целью

в 2023 году в Сети поднялся фурор вокруг Клопотенко. Дело в том, что на своей странице в Instagram он ошарашил фото возле ЗАГСа с певицей Викторией Родько в свадебном платье. Фаны сразу взялись поздравлять пару, но впоследствии выяснилось, что «свадьба» была фейковой. Впоследствии Евгений объяснил, что это была часть креативной кампании по сбору двух миллионов гривен на авто для медиков.

Евгений Клопотенко и Виктория Родько / © instagram.com/klopotenko

Скандальные признания и фантазии кулинара в отношениях: почему его хейтят

Не меньше обсуждений вызвали откровения Клопотенко о фантазиях в отношениях с девушками. В свое время шоумен признавался, что хотел бы «взять какую-то девушку, украсть ее и посадить в клетку. Кормил бы ее, смотрел бы, как она себя ведет. Просто это социально-недопустимо, я не буду делать этого».

Он уточнял, что такие образы — скорее метафора творческого воображения, увлечение человеческой психологией и поведением «на грани». Его любимая книга — «Парфюмер. История одного убийцы». И на основе нее он честно объяснил свою позицию: «У многих есть странные фантазии, просто не все об этом говорят вслух». После этого Клопотенко претерпел немало хейта.

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Тайный роман со звездой «МастерШефа» и слухи о химии с певицей Огневич

В свое время кулинар пытался построить отношения с участницей «МастерШеф» Екатериной Песковой, с которой снимался в 2017 году. Он долгое время скрывал их от публики и несколько лет назад приоткрыл завесу и раскрыл причину, по которой роман закончился.

«Мы пытались построить отношения, наверное, трижды… К сожалению, не получилось. Мы с Екатериной видим одинаково мир, любим жизнь. Просто мы слишком на грани с дружбой. Мы сейчас с ней продолжаем общаться, но уже не так интенсивно», — делился Евгений.

Екатерина Пескова

Еще один громкий эпизод личной жизни — слухи о романе Клопотенко со Златой Огневич. Они вместе появлялись на событиях и публиковали совместные фото. Однако сам шеф ни подтвердил, ни опроверг связь: «Конечно, нам приписывали роман. Не знаю, пусть она скажет. Но у нас до сих пор теплые приятные отношения».

Евгений Клопотенко и Злата Огневич / © instagram.com/klopotenko

Новый роман Евгения Клопотенко: что известно о Екатерине Воскресенской

После лет поисков и экспериментов, в 38 лет Евгений Клопотенко, похоже, встретил своего человека. И впервые за много лет показал новую избранницу. Ею стала Екатерина Воскресенская — украинка, которая занимается организацией свадеб и различных мероприятий. Кроме того, активно приобщается к благотворительности во время войны.

По словам кулинара, он с возлюбленной вместе уже девять месяцев. Они все чаще появляются рядом на публике, а Екатерина нежно написала в Сети: «Быть собой с тобой».

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / © instagram.com/klopotenko

Клопотенко также намекнул, что впервые чувствует настоящую стабильность и уже даже изменил свою категоричность в вопросах брака. Поэтому о женитьбе отзывается сейчас так: «Возможно, когда-то это произойдет. Мне кажется, что шансы есть».

И, кажется, кулинар, который строил свои взгляды на свободе, готов дать место для новой страницы в личной жизни.