Личная жизнь Григория Бакланова: почему развелся с Анастасией Цимбалару и кто его новая возлюбленная

Григорий Бакланов с бывшей женой и новой возлюбленной

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Украинский актер Григорий Бакланов, который сыграл Лаврина в сериале «Поймать Кайдаша», не из тех, кто охотно раскрывает подробности личной жизни.

Долгое время артист находился в отношениях с коллегой Анастасией Цимбалару. Правда, их роман можно назвать, что ненависть переросла в любовь. Но все же актеры развелись. После разрыва Григорий Бакланов долго не скучал в одиночестве и сейчас счастлив в новых отношениях.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о личной жизни актера, почему он развелся с Анастасией Цимбаларой и с кем встречается.

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Знакомство Григория Бакланова с Анастасией Цимбалару, их длительные отношения, свадьба и болезненный развод

Актеры познакомились в далеком 2011 году. Парочку вместе свел Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где они учились на одном курсе. Правда, поначалу между ними не завязывались даже дружеские отношения. Актеры говорят, что они раздражали друг друга, терпеть не могли, скандалили и ссорились. Однако впоследствии Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов все-таки подружились. Но на этом все не закончилось, между артистами промелькнула искра.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / © instagram.com/baklanov.gr

Пара поняла, что между ними нечто больше, чем дружба, когда праздновала Новый год отдельно друг от друга, и очень грустила. Актеры официально стали парой 2 января 2015 года. Долгое время Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов встречались, а затем актер решился на предложение. Это произошло весной 2018 года в Париже на фоне Эйфелевой башни.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / © instagram.com/baklanov.gr

Только в сентябре 2021 года актеры сыграли свадьбу, которую достаточно долго они откладывали. Они заключили брак в одном из ЗАГСов Киева. Кстати, Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов не только женились, но и обвенчались.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Однако семейная жизнь пары не продолжалась долго. В марте 2024 года они объявили, что разводятся. Причины ни Григорий Бакланов, ни Анастасия Цимбалару так и не назвали, но признавались, что это решение было нелегким и болезненным. Однако они заверили, что развелись без драм и остались в дружеских отношениях.

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Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

С кем сейчас Григорий Бакланов находится в отношениях и планирует ли жениться во второй раз

Уже год спустя после развода Григорий Бакланов закрутил новый роман. Он в реальной жизни познакомился с избранницей, и, похоже, это была любовь с первой встречи. Правда, актер придерживается принципа, что счастье любит тишину, поэтому избранницу рассекречивать он не стал.

Григорий Бакланов с новой возлюбленной / © instagram.com/baklanov.gr

Лишь через год отношений Григорий Бакланов показал первое фото с новой возлюбленной. Артист встречается с загадочной брюнеткой. Однако имя девушки он не раскрывает. Также артист воздерживается от комментариев о второй женитьбе, но не скрывает, что мечтает о рождении детей.

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