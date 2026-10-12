Личная жизнь Хью Джекмана: распад 27-летнего брака из-за измены и новые отношения с актрисой-любовницей

Хью Джекман, Дебора-Ли Фернесс, Саттон Фостер

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12 октября Хью Джекманотмечает день рождения. Австралийскому актёру, навсегда вошедшему в историю кино в роли Росомахи из франшизы «Люди Икс», исполняется 58 лет.

За годы своей карьеры Джекман успел стать одним из самых известных актеров Голливуда, покорить Бродвей, получить премию «Эмми», «Грэмми» и две премии «Тони», а также заработать репутацию одного из самых семейных мужчин шоу-бизнеса. Но последние годы кардинально изменили его личную жизнь.

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Более четверти века актер был женат на австралийской актрисе Деборе-Ли Фернесс. Они познакомились ещё до того, как Джекман стал мировой звездой, вместе прошли первые этапы его карьеры, создали семью и усыновили двоих детей. Однако в 2023 году супруги объявили о разрыве после 27 лет брака. Сначала бывшие супруги описывали это решение как мирное и связанное с личным развитием каждого из них. Но почти через два года история приняла гораздо более драматический оборот.

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Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс: любовь, зародившаяся на съёмочной площадке

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

Джекман и Фернесс познакомились в 1995 году на съёмках австралийского телесериала «Correlli». Для Хью это была фактически первая крупная работа после окончания обучения в актерской школе, тогда как Дебора-Ли уже была известной актрисой. Сам Джекман впоследствии неоднократно рассказывал, что очень быстро понял: его чувства к коллеге гораздо серьезнее, чем обычная симпатия.

Актёр вспоминал, что сначала они стали близкими друзьями. Однако вскоре он понял, что влюбился в свою партнёршу по сериалу. Для него это было даже неловко, ведь Фернесс была его коллегой и уже имела гораздо более высокий профессиональный статус. Но в конце концов чувства оказались взаимными.

Их роман развивался стремительно. Уже через несколько месяцев после знакомства Джекман сделал возлюбленной предложение. 11 апреля 1996 года они поженились недалеко от Мельбурна. На тот момент Хью было 27 лет, а Деборре-Ли — 40.

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

Сам Джекман много лет называл жену главным человеком в своей жизни. Он не скрывал, что именно Фернесс поддерживала его в то время, когда он ещё не был голливудской знаменитостью.

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Супруги столкнулись с проблемами при рождении детей

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © Associated Press

В начале семейной жизни Джекман и Фернесс мечтали о детях. Однако супруги столкнулись с проблемами с зачатием и пережили несколько неудачных попыток стать родителями.

В конце концов они решили усыновить ребёнка. В 2000 году в семье появился сын Оскар, а в 2005-м — дочь Ава. Сам Джекман позже говорил, что после болезненного опыта потери нескольких беременностей они с Деборрой-Ли поняли, что хотят именно усыновления.

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

Для этой пары дети всегда оставались одной из самых важных частей жизни. Даже после развода Джекман и Фернесс подчеркивали, что их семья по-прежнему остается приоритетом.

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

На протяжении десятилетий супруги-актеры выглядели чрезвычайно крепкой парой. Джекман и Фернесс вместе появлялись на публичных мероприятиях, поддерживали друг друга в профессиональных делах и регулярно с большой теплотой отзывались о своих отношениях.

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В 2016 году Джекман даже говорил, что их брак с годами становится только лучше. А в апреле 2023 года, всего за несколько месяцев до объявления о расставании, актер публично поздравил жену с 27-й годовщиной свадьбы.

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © Getty Images

«Наше путешествие меняется»: неожиданный разрыв после 27 лет

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © instagram.com/thehughjackman

В сентябре 2023 года поклонников Джекмана ждала новость, которую мало кто ожидал. Актёр и его жена объявили, что больше не состоят в браке.

В совместном заявлении они охарактеризовали свои почти три десятилетия совместной жизни как «прекрасный, наполненный любовью брак» и пояснили, что теперь их совместная история вступает в новый этап.

Сначала всё выглядело максимально цивилизованно. Супруги попросили уважать частную жизнь их семьи и заявили, что дети останутся их главным приоритетом.

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс / © Associated Press

Однако за кулисами ситуация, судя по всему, была гораздо сложнее.

После объявления о разрыве в СМИ начали появляться предположения о возможных причинах распада брака. Особое внимание привлекла Саттон Фостер — американская актриса и двукратная лауреатка премии «Тони», с которой Джекман вместе играл на Бродвее.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

Саттон Фостер: от коллеги по сцене до новой возлюбленной

Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

История Джекмана и Фостер началась задолго до их романа.

Они познакомились ещё в начале 2000-х, а в 2019 году стало известно, что актёры сыграют вместе в бродвейской постановке «The Music Man». Премьера спектакля состоялась в конце 2021 года, а прокат продолжался до начала 2023-го.

На сцене Джекман и Фостер играли влюблённых — Гарольда Гилла и Мариан Пару. За пределами театра они также очень сблизились.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

При этом их тогдашние высказывания друг о друге были на удивление теплыми. Фостер называла Джекмана одним из своих лучших друзей и восхищалась его человеческими качествами.

В 2022 году она говорила, что Джекман — чрезвычайно добрый, щедрый и талантливый партнер. Они много времени проводили вместе, общались перед спектаклями и даже придумали собственную традицию — так называемые «carpet chats», когда сидели в гримерке Фостер на полу и разговаривали о жизни.

На тот момент оба были женаты.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

Была ли измена?

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

После развода Джекмана и Фернесс американские таблоиды начали публиковать информацию о якобы романе актёра с Саттон Фостер.

В ноябре 2024 года журнал «Us Weekly»со ссылкой на источники сообщил, что отношения Джекмана и Фостер переросли в романтические ещё во время работы над «The Music Man», когда оба были женаты. Издание писало о якобы «пересечении» их отношений и называло роман одной из причин развода Джекмана и Фернесс.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Впрочем, ни Джекман, ни Фостер публично не подтверждали факт измены. Поэтому эту часть истории следует правильно представлять именно как утверждения источников и сообщения СМИ, а не как установленный факт.

Однако через несколько месяцев после появления этих слухов с важным заявлением выступила сама Деборра-Ли.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Деборра-Ли заговорила о «предательстве»

Хью Джекман с бывшей женой / © Associated Press

В мае 2025 года, спустя почти два года после объявления о расставании, Фернесс официально подала на развод.

И именно тогда её риторика по поводу разрыва оказалась гораздо более эмоциональной, чем в совместном заявлении 2023 года.

Фернесс рассказала, что переживает «травматический путь измены», и назвала крах почти 30-летнего брака глубокой раной. Она не уточнила, кого или что именно имеет в виду под «изменой», однако её слова моментально привлекли внимание прессы на фоне слухов о романе Джекмана и Фостер.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

В то же время актриса подчеркнула, что этот опыт принес ей новые знания и помог вернуться к собственным ценностям и границам.

Фернесс также заявила, что благодарна за тот совместный путь, который они прошли с Джекманом.

В июне 2025 года их развод был официально оформлен.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

А что происходило между Джекманом и Саттон Фостер?

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

После разрыва Джекмана и Фернесс и развода Фостер с мужем Тедом Гриффином слухи о романе актёров только усилились. Фостер подала на развод в октябре 2024 года после десяти лет брака. У неё и Гриффина есть дочь.

А уже в январе 2025 года Джекмана и Фостер сфотографировали вместе в Санта-Монике. Они шли за руку, направляясь на ужин. Это стало фактическим публичным подтверждением того, что их отношения вышли за рамки дружбы.

Со временем пара стала всё чаще появляться вместе. Джекман поддерживал Фостер на её выступлениях, а она приходила на его концерты и театральные проекты.

Осенью 2025 года они сделали следующий шаг — впервые вместе вышли на красную дорожку. Джекман и Фостер появились в качестве пары на премьере фильма «Song Sung Blue» в Лос-Анджелесе.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

О новом романе уже не скрывают

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

Если в первые месяцы отношений Джекман и Фостер старались не привлекать к себе внимания общественности, то впоследствии ситуация изменилась.

В октябре 2025 года они официально дебютировали как пара на красной дорожке. А в ноябре Джекман впервые открыто упомянул Фостер в своём Instagram, опубликовав кадры с её выступления.

В 2026 году пара продолжала появляться вместе на публичных мероприятиях. Они вместе посетили премьеры, а летом Джекман даже присоединился к Фостер на сцене музыкального фестиваля в Сан-Вэлли, где они исполнили песню «A Million Dreams» из фильма «The Greatest Showman».

В августе 2026 года источник, близкий к паре, сообщил, что Джекман и Фостер «развивают отношения быстрыми темпами» и уже заложили прочную основу в своих отношениях.

А в мае 2026 года их заметили вместе на Met Gala — уже как пару.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © instagram.com/thehughjackman

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