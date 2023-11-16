Личная жизнь Ирины Билык: с кем артистка крутила романы и фото ее мужчин

Исполнительница пережила и не один разрыв, но долго не оставалась одинокой.

В украинской певицы Ирина Билык довольно бурная и насыщенная личная жизнь.

В частности, у звезды было четыре гражданских мужа. Однако в официальном браке знаменитость была только один раз. В личной жизни Ирины Билык случались разные ситуации. У нее был роман со своим продюсером, она переживала измену возлюбленного, со скандалом расходилась с избранником, была в браке с младшим на 15 лет танцором и строила отношения на расстоянии.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что известно о личной жизни Ирины Билык, с кем она встречалась, почему расходилась с бывшими мужьями и с кем сейчас ее подозревают в романе.

Серьезные отношения с продюсером Юрием Никитиным

Первым мужем Ирины Билык, правда, гражданским, стал продюсер Юрий Никитин. Они познакомились в 1990 году. Судьбоносная встреча состоялась на фестивале "Весняні надії 90-х". В то время Ирина Билык была начинающей певицей, а Юрий Никитин – музыкантом. В конце концов они начали сотрудничать вместе. Билык пела песни, а Никитин продюсировал ее. Между парой завязались не только рабочие отношения, но и романтические.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Влюбленные жили вместе и фактически были в гражданском браке. Черная кошка между Ириной Билык и Юрием Никитиным пробежала через восемь лет их отношений. Причиной разногласий пары стало то, что певица хотела наконец-то родить ребенка и стать мамой. А вот Никитин был убежден, что сейчас не время для этого.

Ирина Билык и Юрий Никитин / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Пара разошлась мирно и без скандалов. Более того, они продолжали вместе сотрудничать, но уже как продюсер и певица.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Отношения с Андреем Оверчуком, от которого артистка родила первенца

После разрыва с Юрием Никитиным Ирина Билык долго не была одинокой. В 1998 году она закрутила новый роман. Ее избранником стал манекенщик Андрей Оверчук. Уже через год их отношений, а именно 18 июня 1999 года, на свет появился первенец пары – сын Глеб.

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Пара не торопилась вступать в официальный брак. Однако они обвенчались. На церковном браке настаивала именно мама манекенщика. Женщина убеждала, что так ребенок будет расти в счастливой семье.

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Однако отношения влюбленных не закончились хеппи-эндом. Уже в 2001 году Ирина Билык и Андрей Оверчук разошлись. В тот момент их сыну было всего два года. Причиной разрыва стала измена Андрея Оверчука.

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Сейчас с бывшим избранником певица вообще не поддерживает связь, а вот Глеб с удовольствием общается с отцом.

Бывший муж Ирины Билык с их общим сыном

Отношения с Дмитрием Коляденко, которые напоминали "американские горки"

Самые скандальные отношения в украинском шоу-бизнесе начались в 2001 году. В это время роман закрутили Ирина Билык и Дмитрий Коляденко. Отношения пары были непростыми. Они постоянно ссорились, расходились и снова мирились. Тем не менее, Коляденко хотел быть с Билык и даже шесть раз звал ее замуж. А вот сама певица не торопилась идти под венец.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Каждый год я дарил Ире кольца и делал ей предложение. И золотое, и бриллиантовое, деревянное, и оловянное. Каждый год, особенно перед Новым годом, я делал предложение. Она кольца брала, а замуж не выходила. И я ей дал кличку. Я ее называл "Ира-"Динамо", — говорил Коляденко в программе "Викриття".

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/fan_iryna_bilyk

К слову, хореограф очень сильно ревновал свою возлюбленную. Он постоянно устраивал ей сцены ревности.

"Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами", — вспоминал Коляденко в программе "ЖВЛ".

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В конце концов Билык надоели такие "американские горки", поэтому в 2006 году она ушла от хореографа. Дмитрий Коляденко был обижен на свою бывшую возлюбленную. Чтобы отомстить, он даже продал ее обнаженные фото "желтой" прессе и поливал грязью в интервью. Чтобы унять свою боль, Коляденко начал выпивать, но только еще больше впал в депрессию. Хореограф через несколько лет после разрыва с певицей окончательно пришел в себя.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Впоследствии бывшие влюбленные нашли общий язык и помирились. Они прекрасно общаются, поздравляют друг друга с днем рождения, а пользователи Сети уже и не один год подозревают, что пара снова вместе.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Брак с младшим на 15 лет Дмитрием Дикусаром

После разрыва с Дмитрием Коляденко знаменитость долго не скучала в одиночестве. Уже через год она закрутила роман и снова с танцором. На этот раз избранником певицы стал Дмитрий Дикусар, младше ее на 15 лет.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / Фото: Блик

Отношения пары начались на шоу "Танцы со звездами", где Ирина Билык была приглашенной звездой, а Дмитрий – профессиональным хореографом. Немалая разница в возрасте не стала паре помехой, чтобы жениться. Брак влюбленные заключили в 2007 году в Рио-де-Жанейро. Правда, по украинскому законодательству он не был действительным.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Их отношения не были длительными. Уже через три года пара разошлась. Точку поставила именно певица. Поговаривали, что Ирине Билык было неинтересно жить с молодым Дикусаром. Кроме того, певица хотела более серьезных отношений.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар

Роман с фотографом Асланом Ахмадовым, который стал ее первым официальным мужем и отцом второго ребенка

Ирина Билык впервые увидела Аслана Ахмадова на экране телевизора. Певице сразу же понравился фотограф. Впервые они встретились в 2011 и начали сотрудничать. Ахмадов стал режиссером ее клипа "Девочка" и снялся там в главной роли.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Поженились влюбленные в 2015 году, хотя скрывали это. О своих отношениях супруги впервые рассказали после рождения совместного сына Табриза, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Казалось, что пара очень счастлива вместе, а Ирина Билык наконец-то встретила любовь всей своей жизни. Однако уже в апреле 2021 года супруги шокировали новостью, что разводятся. Певица говорила, что причиной тому стало то, что они с годами изменились. Тем временем в Сети говорили, что на отношения пары негативно повлияло расстояние, ведь Ирина Билык жила в Украине, а Аслан Ахмадов – в России.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото: Светская жизнь

"Так оно в жизни бывает: поживешь с человеком пять-десять лет и ты уже другой, и человек уже другой. Может потому и разводятся люди, потому что не могут удержать вот это первое ощущение, первые моменты", — говорила Билык в интервью "ЖВЛ".

Ирина Билык, Аслан Ахмадов и их сын / Фото: Светская жизнь

Когда началась полномасштабная война, Ахмадов поддержал бывшую жену и волновался за их сына. Однако все же остался в России и продолжил там работать. Ирина Билык не скрывала, что была разочарована таким поступком.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото: facebook.com/bilyk.iryna

"Он такую тень бросил на меня… Хотя мы общаемся, потому что у нас общий ребенок, ребенку нужны отец и мама. Но это позор, ну просто для него позор, что он ничего мне не сказал, не предупредил. Я бы ему сказала: не нужно этого делать", — говорила певица в программе "Ранок Україною".

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

С кем Ирина Билык сейчас находится в отношениях

Сейчас о личной жизни звезды почти ничего неизвестно, ведь она не афиширует ее. Правда, ходят слухи, что Билык сошлась с бывшим избранником Дмитрием Коляденко.

Ирина Билык показала, как проводит время с Дмитрием Коляденко

Пара сама охотно подогревает эти сплетни. Они часто появляются вместе. Кроме того, Дмитрий и Ирина публикуют романтические фото и видео, где дарят друг другу сладкие поцелуи и объятия. Однако все же непонятно, что между ними на самом деле происходит. А на днях артистку прямо посреди ее концерта позвали замуж. Реакция знаменитости очень удивила и еще больше заинтриговала фанатов, ведь сделал предложение Билык другой мужчина, а не Коляденко.

Ирина Билык удивила видео со своим бывшим во Львове: смешные моменты на заправке

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