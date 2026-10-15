Личная жизнь Ирины Федишин: брак в 19, две свадьбы и потеря дочери на восьмом месяце беременности

Ирина Федишин и ее муж

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Украинская певица Ирина Федишин переживает тяжелую семейную трагедию: на последних месяцах беременности она потеряла дочь, появления которой вместе с мужем Виталием Човныком ждала после рождения двух сыновей.

Артистка находится в тяжелом состоянии, а ее муж обратился к неравнодушным с просьбой молиться о здоровье и восстановлении жены. Еще недавно супруги делились радостью от ожидания третьего ребенка, который должен был стать долгожданной дочерью.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о личной жизни Ирины Федишин: как она вышла замуж в 19 лет, почему дважды праздновала свадьбу, как воспитывает сыновей и что известно о трагедии, постигшей ее семью.

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Ирина Федишин вышла замуж в 19 лет: как началась история любви с Виталием Човныком

Ирина Федишин познакомилась со своим будущим мужем Виталием Челноком на концерте. После выступления он подошел к молодой певице по автографу, а впоследствии они обменялись номерами телефонов. В то время Ирина жила во Львове, а Виталий — в Ивано-Франковске, так что в начале отношений возлюбленным приходилось преодолевать расстояние.

Роман развивался довольно быстро. Приблизительно за полгода Виталий сделал предложение, а 29 июля 2006 года пара обручилась. В тот момент Ирине было 19 лет. С тех пор супруги прошли два десятилетия, сочетая семейную жизнь с работой в музыкальной индустрии.

Свадьба Ирины Федишин с Виталием Човныком / © instagram.com/irynafedyshyn

Виталий стал для артистки не только мужем, но и продюсером. Он участвует в развитии ее карьеры, поэтому их отношения объединяют личную жизнь и совместную профессиональную деятельность. В июле 2026 года пара отпраздновала 20-летие брака.

Вторая свадьба через 15 лет: супруги эффектно отпраздновали годовщину

В 2021 году, на 15-ю годовщину брака, Ирина Федишин и Виталий Човнык решили снова устроить свадебную церемонию. Певица повторно одела платье невесты, а событие стало для супругов возможностью вспомнить начало общего пути и еще раз отпраздновать свою любовь.

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Вторая свадьба Ирины Федишин с Виталием Човныком / © instagram.com/irynafedyshyn

За годы брака пара создала семью, воспитала двух сыновей и построила общее дело. Вместе с тем, работа вместе не всегда проходит без споров. Ирина ранее рассказывала, что разногласия с мужем могут возникать из-за профессиональных вопросов. Тем не менее, через диалог они достигают согласия и живут по правилу «включать разум — меньше эмоций и амбиций».

Вторая свадьба Ирины Федишин с Виталием Човныком / © instagram.com/irynafedyshyn

Двое сыновей и мечта о дочери: что известно о детях певицы

Несмотря на насыщенный график артистки, семья остается важной частью ее жизни. Ирина Федишин и Виталий Човнык воспитывают двух сыновей — Юрия и Олега. Старший родился в 2011 году, а младший — в 2015-м.

Певица неоднократно рассказывала, что у парней есть музыкальные данные, они хорошо поют и имеют хороший слух. К тому же, уже даже приобщаются к концертной деятельности.

В частности, на недавних зарубежных гастролях старший Юрий помогал родителям готовить шоу: настраивал свет, звук и другое техническое оборудование. Ирина в шутку называет сына своим «техническим директором».

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Ирина Федишин с мужем и сыновьями / © instagram.com/irynafedyshyn

Но уже в последние годы супруги мечтали о еще одном ребенке, а особенно радовалось возможности стать родителями дочери, о чем говорили в разных интервью. И уже в августе этого года 39-летняя Ирина объявила третью беременность. В конце сентября вместе с мужем она провела гендер-пати. Тогда стало известно, что семья ждет девочку.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями

Эта новость отнесла супругов на седьмое небо от счастья. Ирина даже посвятила будущей дочери песню «Серденько». Пара открыто делилась радостью ожидания, а поклонники поздравляли артистку с предстоящим пополнением. Однако, к сожалению, на последних месяцах беременности семью постигло огромное горе.

Беременная Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Третья беременность в 39 лет обернулась трагедией: как Ирина Федишин потеряла дочь

13 октября 2026 года муж певицы Виталий Човнык сообщил трагическое известие: семья потеряла маленькую дочь. По его словам, Ирина также переживает тяжелое состояние, и семья едва не потеряла и ее.

«Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни, болит ужасно… Просим молитв за душу маленького Ангелка и за здоровье и восстановление Ирины», — писал Виталий.

Пост Виталия Човныка о потере дочери

Муж артистки не стал раскрывать никаких подробностей. Впрочем, известно, что трагедия произошла на последних месяцах беременности, когда звезда находилась на 35 неделе. Всего за три дня до потери Ирина выступила на благотворительном фестивале на Львовщине. Пока сама она не выходила на связь.

Соболезнования от звезд и токсичные комментарии от украинцев: какова была реакция на сорванную беременность Ирины Федишин

На непоправимую потерю отреагировали украинские знаменитости, которые сразу же выразили соболезнования супругам и пожелали артистке скорейшего выздоровления. Среди поддержавших семью — Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Аурика Ротару, семья Решетников и другие.

Но даже после известия о страшной потере Ирины Федишин нашлись циничные пользователи, которые вместо сочувствия принялись критиковать звезду. В частности, под недавними постами в Instagram упрекали артистку за якобы «громкое» счастье накануне, «все напоказ» и «скачки на каблуках» во время концертов в статусе беременной.

Ирина Федишин на благотворительном концерте за три дня до потери дочери / © instagram.com/irynafedyshyn

В защиту певицы стали другие украинцы, в том числе телеведущая Маричка Падалко. Она резко раскритиковала такие упреки и подчеркнула, что такие «предрассудки мам и бабушек» уже давно не работают и не дают оснований обвинять женщину в трагедии. Падалко напомнила: «трагедии происходят и без фото в соцсетях», а демонстрация радости не делает человека виновным в произошедшем.

Ведущая призвала всех не «превращать горе в наказание за радость». Ведь Ирина Федишин не должна оправдываться за то, что ждала дочь, делилась счастьем с поклонниками или продолжала выступать.

Пост Марички Падалко / © instagram.com/marichkapadalko

Поэтому, к сожалению, личная жизнь Ирины Федишин, которая еще недавно была полна радостного ожидания, ныне омрачена непоправимой утратой. Супруги, прошедшие вместе более 20 лет, переживают один из самых тяжелых периодов. Однако неравнодушные выражают поддержку семье и желают Ирине сил для восстановления.

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