Личная жизнь Козловского: роман с известной певицей, фейковые отношения с Раминой и внезапная свадьба

Украинский певец Виталий Козловский в свой день рождения, 6 марта, ошеломил новостью, что избавился от статуса холостяка и женился.

Об избраннице исполнителя почти ничего не известно, ведь он ее тщательно скрывает. Более того, артист держал в тайне почти все свои отношения.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о личной жизни Виталия Козловского. Предлагаем узнать, с кем встречался певец, почему не складывались его отношения и что известно о загадочной жене артиста.

Отношения с Валентиной Паравян, которые не выдержали угроз и внимания со стороны прессы

Исполнитель и певица познакомились во время съемок второго сезона популярного шоу 2000-х "Шанс". Как рассказывала Паравян на проекте "Позаочі", некоторых участников поселили к Виталию Козловскому, которому арендовали квартиру.

Исполнители начали тесно общаться, между ними мелькнула искра. Свой роман Виталий и Валентина тщательно скрывали. Впрочем, СМИ узнали о них и активно освещали их отношения. Поклонницам Козловского была не по душе Паравян. Девушке писали гадкие вещи, мол, она не пара певцу. Более того, юной артистке даже угрожали.

Виталий Козловский и Валентина Паравян

"Были в наших отношениях и плохие моменты: его поклонницы угрожали меня убить, облить кислотой... Конечно, мне все это не нравилось, мне было страшно, я действительно переживала за свою жизнь. Плюс пристальное внимание со стороны прессы. Меня начали сильно буллить, говорить, что я не подхожу Виталику, потому что недостаточно красивая, не модельной внешности, а жирненькая", — признавалась Валентина.

В конце концов это все негативно отражалось на отношениях пары. Влюблены были вместе три года, но разошлись.

Виталий Козловский и Валентина Паравян

Роман с ведущей Надеждой Ивановой, который окутан тайнами

Певец в 2013 году крутил роман с радиоведущей, родом из Крыма. Парочка познакомилась в эфире одного из радио. Как рассказал Козловский, Надежда была его фанаткой, а после совместной поездки в ОАЭ стала подругой.

Певец и ведущая вместе отдыхали в Дубай на рождественских праздниках. Более того, их путешествие тогда оплатила сама Иванова, о чем Козловский не скрывал и сам рассказывал.

Виталий Козловский и Надежда Иванова / Фото: viva.ua

Исполнитель и ведущая официально подтвердили отношения, когда дебютировали на красной дорожке церемонии "Viva! Самые красивые люди Украины 2012". На мероприятие влюбленные пришли как пара. Они весь вечер провели вместе, держались за руки и не отходили друг от друга.

Парочка не слишком афишировала свои отношения. Они избегали бесед с журналистами о личной жизни и просили их не беспокоить. Роман Козловского и Ивановой окутан тайнами. К слову, певец и ведущая как внезапно начали встречаться, так и неожиданно разошлись.

Виталий Козловский и Надежда Иванова / Фото: viva.ua

Фейковые отношения с Раминой Эсхакзай

О романе парочки активно заговорили в марте 2016 года. Как признался Козловский, он увидел Эсхакзай на обложке журнала Playboy, и она ему сразу же понравилась. Певец отыскал блогершу и пригласил на ужин в ресторан. После этого они все больше и больше времени проводили вместе. Исполнитель даже признавался, что не может жить без Рамины.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

В марте 2017 года Козловский сделал предложение Эсхакзай. Но через несколько месяцев блогерша ушла от жениха. Сплетни ходили разные. Рамина говорила, что ушла от Виталия, ведь он крутил роман на стороне. А вот Козловский делился, что невеста причинила ему невыносимую боль, и он тяжело переживает их разрыв.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

Но в 2022 году певец ошеломил признанием, что на самом деле никакого романа между ними не было. По словам артиста, это была придуманная пиар история, а инициатором этого всего была Рамина.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

"Оно как-то само собой. Это очень длинная история. Это было нужно больше Рамине. Нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь, она, во-первых, не интересна, а, во-вторых, не имеет смысла. Это то, что было. Это то, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть", — признался Козловский в интервью Олегу Борисову.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

Таинственная возлюбленная Виталия Козловского и безуспешные попытки зачать ребенка

Уже в 2019 году, после фейкового романа с Раминой, Виталий Козловский начал признаваться, что у него есть любимая девушка. Правда, артист не торопился ее рассекречивать. Хотя певец и делился, как с ней вместе проводит время и как переживает карантин, который вводили в стране из-за коронавируса, но девушку Козловский до сих пор не показал.

Исполнитель в интервью Славе Демину говорил, что не хочет пиариться на их отношениях. По словам артиста, он покажет избранницу лишь в том случае, если ему нечего будет сказать своим творчеством.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Зачем об этом рассказывать? Я лучше буду рассказывать о своей музыке. Вот когда мне станет интересно об этом говорить или когда я опустею в плане творчества, но мне нужно будет себя как-то держаться на плаву, как это было раньше, я буду перекрывать какими-то личными историями и хайпами", — делился артист.

Правда, тогда певец немного открыл занавес личной жизни. Исполнитель признался, что давно мечтает о свадьбе. Артист даже делился, что они с возлюбленной уже хотят стать родителями, активно работают над этим, но у них пока не получается зачать ребенка.

Виталий Козловский

"Я уже давно к ним (детей – прим. ред.) готов. Но не всегда все так просто: засунул-высунул и уже у тебя ребеночек родился. Ходил, конечно, к специалистам. Все анализы сдавал, все хорошо, все прекрасно. Но так бывает, что нужно подождать", – делился Козловский в интервью Славе Демину.

Неожиданная свадьба певца

Утром 6 марта исполнитель ошеломил новостью, что впервые женился. В "Сніданку з 1+1" Козловский рассказал, что решил сделать предложение возлюбленной после попадания под артиллерийский обстрел.

Виталий Козловский женился

Артист предложил возлюбленной стать его супругой. Девушка согласилась, и они сразу же поехали в ЗАГС регистрировать брак. Свадьбу же парочка планирует сыграть уже после победы. Как говорит Виталий Козловский, пока что не время для громких торжеств.

"Праздновать будем позже, пока еще не время для громких таких праздников, потому что свадьбу надо гулять прямо правильно. Надо пригласить всех родственников, как говорится, и близких, и далеких, и всех-всех объединить на этом празднике жизни. И это будет!" – поделился артист.

Виталий Козловский женился

Свою возлюбленную исполнитель до сих пор не показал. По словам Козловского, всему свое время. Пока же он не торопится рассекречивать девушку.

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