Личная жизнь Леси Никитюк: от неудачного романа с соседом до помолвки с военным и появление сына в 37 лет

Украинская телеведущая Леся Никитюк постоянно избегает огласки подробностей личной жизни.

Хотя звезда откровенна на экране, вне его она старается держать свои чувства за семью замками. И не зря, ведь путь к истинной любви для телеведущей был непростым: разочарование, сорванная свадьба, публичное давление и одиночество.

Однако сегодня, в свои 38 лет, она познала настоящее семейное счастье — рядом с женихом-военным Дмитрием Бабчуком и их сыном Оскаром. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как складывалась личная жизнь Леси Никитюк на протяжении лет — от юности до сегодняшнего дня.

Подростковая химия: 17-летняя Леся и ее первая любовь

Еще в прошлом году Леся Никитюк поделилась архивным снимком, сделанным в юности. На фото — 17-летняя будущая телеведущая рядом с парнем-диджеем, своей первой любовью. Тогда никто не догадывался, что эта искренняя красавица из Хмельницкого через несколько лет станет одной из самых известных ведущих страны, но будет идти к личному счастью непростым путем.

Любовь «через стену»: роман с соседом и планы на свадьбу

В 2017 году Леся впервые открыто призналась: она не одинока. Ее избранником неожиданно стал сосед-бизнесмен, который жил буквально «дверь в дверь». Так, знакомство пары состоялось в одном из ЖК Киева, после чего закрутилась бурная история любви продолжительностью более двух лет.

«Это же надо было встретить его у себя под квартирой! У нас дверь в дверь, и все три года мы жили друг с другом через стену, но поскольку я часто летала, мы не встречались», — с улыбкой вспоминала Леся.

Телеведущая даже намекала на будущую свадьбу, выбирала платья, но на публике так и не появилась рядом с возлюбленным. Она не называла его имени, не показывала совместных фото. И уже в 2019 году признавалась, что отношения закончились. Свадьба так и не состоялась.

«Хочется что-то умное написать типа: мы разошлись, как в море корабли, но в этой ситуации достаточно. Мы разошлись. Все», — коротко написала Леся в соцсети, сопроводив пост хэштегом «сосед».

Причиной разрыва звезда считала публичность. По ее словам, постоянное внимание медиа и фанов усложняет даже самые крепкие отношения. Однако, по словам Леси, не только эта причина дала трещину в отношениях. Но больше об этом она не рассказывала.

«Публичность — одна из причин, почему отношения становятся тяжелыми. Когда ты всегда на виду, это тяжело для обычного человека. Наш роман длился 2,5 года. Я уже переплакала и отпустила. Сейчас я одинока, но научилась принимать это. На первых этапах было очень тяжело — казалось, что мой мир перевернулся», — говорила тогда звезда.

После расставания бывшие оставались соседями, а Никитюк искренне признавала, что мужчинам рядом с ней непросто и причиной одиночества она считала свою публичную искренность: «Куда бы я ни пришла — все внимание на мне. Если я на отдыхе ем чебурек или катаюсь на лыжах, это сразу появляется в сети. Старалась загородить наши отношения от чужих глаз. Но я все равно думаю, что зря рассказала об этих отношениях. Вдруг все так обернулось потому, что ляпнула, мол, я счастлива?».

Загадочные отношения с Романом и вера в интуицию

2020 году Леся с улыбкой вспоминала еще один роман, который не оправдал ожиданий. И тогда ведущая даже назвала имя избранника — мужчина по имени Роман. По словам шоувумен, он был совсем не в ее вкусе, но сработала харизма. В конце концов, все закончилось снова разбитым сердцем.

«И он был вообще не в моем типаже. Знаете, каждая девушка рисует себе портрет мужчины. Вот чтобы внешне — смесь Сильвестра Сталлоне, Джона Траволты и Криштиану Роналдо. И все это упаковать в тело Винника. Но бывает, что ты не обращаешь внимания на внешность, потому что человек тебя абсолютно магическим образом притягивает своей энергетикой, харизмой и чувством юмора. Я уверена: своего человека я почувствую сердцем. И это будет навсегда», — делилась в свое время звезда.

Тогда ведущая уже говорила о том, что больше не хочет спешить — только настоящие чувства достойны внимания. И со временем в феврале 2024 года даже попробовала несколько иную форму отношений — свободную.

Сплетни о «беглом звукорежиссере»: как ведущей придумали роман и ее забавная реакция

В начале 2023 года в СМИ появились слухи, что якобы Леся встречалась со звукорежиссером, который «сбежал за границу» еще в начале войны. Более того, поговаривали, что мужчина был довольно влиятельным и якобы решал вопросы развития карьеры звезды на ТВ. Но звезда блестяще ответила на сплетни — в свойственной себе ироничной манере.

«Да, действительно, я состояла в отношениях со звукорежиссером, то ли с телевизионным оператором, я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. И вечером я ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы трое и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно и нельзя. Настоящий мужчина. Пропихивал меня везде, куда только мог. Но началось полномасштабное вторжение и с первой утренней сиреной, он убежал. Забрал мой кошелек, иконы и авокадо. Не верьте слухам», — пошутила телеведущая.

Помолвка Леси Никитюк с военным и рождение сына

Действительно, Леся Никитюк не скрывает, что в прошлом она имела немало неудачных отношений и различных сложных моментов. Ведущая долгое время находилась в поисках человека, с которым смогла бы построить семью. Наконец, знаменитость связала свою жизнь с военным Дмитрием Бабчуком, моложе ее на 9 лет. Поэтому в 2024 году жизнь Леси Никитюк изменилась навсегда.

«У меня было в жизни немало неудачных отношений, но встретила человека, который меня поддержал. И когда узнала, что жду ребенка — поняла: больше никого не нужно искать. Я уже нашла все, что мне нужно», — сказала ведущая.

В 37 лет Леся впервые стала мамой — у пары родился сын, которого назвали Оскаром, и недавно крестили. А перед тем Бабчук сделал Лесе предложение зимой этого года в Буковеле. Свадьбу же пара пока откладывает из-за войны и службы Дмитрия.

«Возле меня оказался именно тот человек, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу», — трогала Леся.

