Личная жизнь Натальи Денисенко: ушла от жениха, отбила Фединчика у другой и слухи об измене

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Юрий Савранский

Украинская актриса Наталка Денисенко в последнее время всегда находится в центре внимания — и из-за своих ролей, и из-за громких историй из личной жизни.

Звезда сериала "Кріпосна" и "Коли ти вийдеш заміж?" прошла путь от страстного романа с Андреем Фединчиком, который бросил свою бывшую ради нее, до мучительного развода, слухов об изменах и новых романах. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать о малоизвестных страницах личной жизни артистки, развитии и конце ее отношений с Андреем Фединчиком и почему актриса снова оказалась в водовороте скандалов.

Личная жизнь актрисы до встречи с будущим мужем Фединчиком и сорванная свадьба

О предыдущих отношениях Наталки Денисенко известно немного. Впрочем, в свое время она признавалась, что перед знакомством с будущим мужем разошлась с парнем, который накануне сделал ей предложение. Наталка тогда почувствовала, что не готова к браку, поэтому решила поставить точку в тех серьезных отношениях. После этого она около полугода оставалась холостячкой, пока судьба не свела ее с Андреем Фединчиком.

Начало отношений Денисенко с женатым коллегой

История любви актрисы с Андреем Фединчиком началась со студии озвучки. Именно там Наталья впервые увидела Андрея Фединчика и сразу подумала: "Вот такой мужчина мне нужен". Однако быстро выяснилось, что Андрей уже был женат.

Актриса признается, что чувства возникли вопреки ее принципам. Она переживала, что может разрушить чужую семью, но все же влюбилась. Во время совместной работы над сериалом "Клан ювелірів" между коллегами вспыхнули настоящие эмоции, ведь там они и играли любовь.

"Как это — влюбиться в мужчину, у которого есть жена? Но если бы он меня позвал куда-то, я бы сказала нет", — вспоминала Денисенко.

Но чувства оказались сильнее. Фединчик честно признался своей тогда еще жене, что любит другую, и решил развестись с ней после шести месяцев брака. И уже тогда начались их с Натальей отношения, которые со временем переросли в брак.

Актриса не скрывает, что долгое время ее мучили угрызения совести, ведь понимала, что именно она стала причиной краха чужой семьи и представляла себя на месте той женщины. Кстати, разговоров с бывшей Фединчика она никогда не имела и одновременно благодарна Андрею за честность.

"Он был полностью честен перед ней. Спасибо ему, что я не была любовницей, потому что это тоже для женщины важно. Он сразу сказал и мне, и ей. Да, это было очень тяжело и очень болезненно. Это был такой ад, потому что развод и мы себя винили в том, что вот у нас любовь, а мы разбили семью. Ну, все нормально, у его бывшей в порядке вся жизнь, она молодая, красивая женщина. В жизни может быть что угодно", — признавалась Денисенко.

Свадебный марафон: четыре церемонии и одно киношное "да"

После непростого начала их история превратилась в настоящую лав-стори. Хотя Наталья признавалась, что ревновала Андрея и регулярно устраивала скандальные сцены, именно любовь помогла им пройти первые испытания.

"Я боялась, что он уйдет от меня так же, как и от жены. Истерики были страшные, он даже убегал из дома", — вспоминала звезда.

Впоследствии пара узаконила отношения и даже установила рекорд. Дело в том, что женилась парочка формально и неформально пять раз, сделав это собственной традицией. Первая свадьба — кинематографическая, когда они снимались в совместной картине, вторая — более официальная и камерная на Мальдивах, третья — громкая на фестивале свадебных церемоний в кругу друзей, четвертая — традиционная в Киеве с родителями и пятая — романтическая церемония на яхте.

Осенью 2017 года Денисенко родила сына Андрея-младшего. Для актрисы это стало символом нового этапа — стабильности и еще большего семейного счастья.

Кризис звездных супругов во время войны: какие испытания пережила пара

Полномасштабное вторжение России в Украину стало переломным моментом для семьи Денисенко и Фединчика. Андрей вступил в ряды ВСУ, а Наталья осталась дома с сыном. Они жили на расстоянии, поддерживали связь и пытались сохранить близость через экраны телефонов. Актриса даже признавалась, что делала для мужа эротические фото, чтобы подпитывать чувства. Но при этом добавляла, что актер-военный "приезжает домой другим", не вдаваясь в чрезмерные подробности.

И все же главной проблемой супругов стало прежде всего расстояние. Наталья признавалась, что они пытались преодолеть все проблемы, которые возникали на этом фоне, и сохранять отношения для воспитания маленького сына Андрюши.

"Мне повезло, что мой муж всегда на связи. Но он возвращается другим — война меняет людей. Война изменила нас обоих. Каждый из нас по-своему адаптировался к новым обстоятельствам. Мой муж приезжает домой другим, и я тоже изменилась. Но мы это понимаем и работаем над тем, чтобы находить общие точки соприкосновения, чтобы сохранить наши отношения. Война открыла многое внутри каждого из нас, и, к сожалению, многие семьи не выдерживают испытаний расстоянием и временем. Но мы знаем, насколько велика ценность нашей семьи, и мы любим друг друга. У нас есть наш сыночек, и мы вместе стараемся сохранять это семейное единство", — говорила в свое время Наталья.

Несмотря на трудности, пара тогда оставалась вместе. Денисенко даже работала с психологом, чтобы сын не испытывал дефицита отцовской любви. Казалось, что после пережитого они только укрепили свой союз. К тому же актриса в конце 2024 года приезжала в больницу, где находился ее возлюбленный. Тогда Фединчику в период службы сделали ряд серьезных хирургических манипуляций с позвоночником.

Развод Денисенко и Фединчика после восьми лет брака

И как гром среди ясного неба в начале 2025 года стало известно, что Наталка Денисенко подала на развод. Богунский районный суд Житомира удовлетворил иск актрисы — брак с Андреем Фединчиком был официально расторгнут в мае. Причина, указанная в заявлении: "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потеря чувств".

Несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают воспитывать общего сына вместе. Денисенко называет бывшего "замечательным папой" и даже в этом году в сентябре они повели Андрея-младшего в школу вместе. В то же время Денисенко призналась, что развод дался ей очень болезненно и она прекратила следить за жизнью экса.

Слухи о новых романах Денисенко с коллегами и скандальные заявления Фединчика

Даже после развода актриса не прекратила интриговать личной жизнью. Сначала ей приписали роман с режиссером Алексеем Комаровским, партнером по фильму "Коли ти вийдеш заміж?" Мужчина опроверг слухи, отметив исключительно дружеские и рабочие отношения.

Однако вскоре в Сети вспыхнул новый скандал. Фединчик публично обвинил бывшую жену в измене с манекенщиком Юрием Савранским под одним из ее постов в Instagram.

"О, Юрка подарил, когда я был не рядом! Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко. Вам все вернется, горите в аду", — писал актер в комментариях, которые потом были удалены.

Денисенко сдержанно отреагировала на обвинения и призналась, что ее бывшего просто "иногда накрывает". И добавила, что с Савранским их объединяют рабочие отношения, а также дружеские. Впрочем, через некоторое время Наталью застали в одном из киевских заведений в компании именно манекенщика. Она сидела у него на коленях и горячо обнимала.

В то же время сам манекенщик Юрий по странному стечению обстоятельств в августе этого года подал на развод со своей женой, которая родила ему двоих детей. В свою очередь, Наталья отмечает, что никого "не должна касаться" ее личная жизнь. И пообещала афишировать ее только тогда, когда ей сделают предложение.

Напомним, недавно певец Роман Сасанчин также развелся с женой после почти шести лет отношений. 23-летний исполнитель признался, что на самом деле стало причиной такого решения.