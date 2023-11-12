Личная жизнь Наталии Могилевской: скандальный разрыв с Ягольником и роман с загадочным бизнесменом

Исполнительница раньше активно делилась подробностями своей личной жизни, а ныне держит ее в тайне.
В украинской певицы Натальи Могилевской была достаточно насыщенная личнуя жизнь, однако с мужчинами у нее не складывались отношения.
В частности, с первым мужем артистка состояла меньше года в браке, а со вторым прожила пять лет вместе, но так и не сыграла свадьбу.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, с кем встречалась Наталья Могилевская, почему ее браки не закончились хеппи-эндом и какой мужчина покорил сердце исполнительницы.
Отношения с продюсером, которые вместо свадьбы закончились скандалом
В начале своей музыкальной карьеры в Натальи Могилевской был роман с ее продюсером Александром Ягольником, с которым она работала с 1996 по 1998 год. Сначала между ними были рабочие отношения, а затем переросли в романтические. Хотя Ягольник признался, что влюбился в певицу с первого взгляда. Пара жила вместе, активно развивала творчество Могилевской и строила совместные планы на будущее.
"Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы надо было жизнь отдать, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом "Вау", — вспоминал об их отношениях продюсер в программе "ЖВЛ".
Александр Ягольник даже решился сделать предложение Наталье Могилевской — купил обручальное кольцо, но исполнительница его так и не одела. По словам продюсера, он завел с артисткой разговор о деньгах, а ответ возлюбленной его удивил. После ответа Могилевской, Ягольнику показалось, что он вообще не знал ее раньше. Поэтому делать предложение продюсер не стал, а само кольцо швырнул в озеро.
"Когда Наталья сказала: "Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил". Я сказал: "Да". "Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека", — вспоминал Ягольник.
Первый брак, который продержался меньше года
Первым официальным мужем Натальи Могилевской стал бизнесмен Дмитрий Чалый. Их отношения были бурными и полными страсти. Когда Дмитрий позвал исполнительницу замуж, она охотно согласилась.
Свадьбу пара сыграла 14 августа 2004, а торжественная церемония прошла в малом зале Мариинского дворца. Уже на следующий день влюбленные отправились в Париж, чтобы провести там медовый месяц. После возвращения в Киев супруги жили в доме певицы.
Казалось, Могилевская обрела свое счастье и даже мечтала родить мужу ребенка. Однако их брак продержался меньше года. За неделю до первой годовщины пара разъехалась и стала жить отдельно друг от друга.
Развод Наталья и Дмитрий скрывали, а также не говорили, что стало причиной такого решения. Однако впоследствии Могилевская призналась, что она карьеристка и много времени уделяла работе, а вот Чалый хотел, чтобы рядом была семейная женщина.
Гражданский брак с бизнесменом, ради которого Могилевская решилась на кардинальные перемены
После развода с первым мужем Наталья Могилевская уже через год закрутила роман с бизнесменом Егором Долининым. Влюбленные вместе посещали светские мероприятия, охотно давали интервью о своей личной жизни и строили планы на будущее.
Наталья и Егор жили вместе, артистка нашла общий язык с тремя дочками бизнесмена от предыдущего брака. Исполнительница даже решилась на кардинальные изменения ради возлюбленного. Артистка стала уделять меньше внимания карьере, чтобы у нее было больше времени для мужа. Паре предсказывали скорую свадьбу и рождение совместных детей.
Однако после пяти лет отношений Наталья и Егор ошеломили признанием, что больше не находятся в отношениях. Что явилось причиной разрыва – бывшие влюбленные не комментировали. Долинин после разрыва на Могилевской женился. Сама же артистка не держит на бывшего зла и тепло вспоминает отношения с бизнесменом.
"Если честно, я считаю, что у меня было не два брака, а только один — настоящий. Это отношения с Егором Долининым. В течение пяти лет я исполняла обязанности хозяйки дома и женщины, которая должна заботиться о своем любимом муже и его детях", — говорила певица в интервью "Viva!".
С кем Наталья Могилевская сейчас находится в отношениях
Сейчас сердце певицы занято. Исполнительница находится в отношениях с мужчиной, по имени Валентин. Возлюбленного знаменитость тщательно скрывает от публики. Как говорила исполнительница, сейчас не время для таких признаний. Рассекретить своего мужчину артистка планирует после окончания полномасштабной войны.
Сейчас же известно, что пара знакома более 20 лет. Мужчине удалось покорить сердце Могилевской только после начала полномасштабной войны. Он помогал артистке эвакуировать сестру, а также поддерживает ее во время концертов в прифронтовых городах. Также известно, что пара живет вместе.
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