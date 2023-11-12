Личная жизнь Наталии Могилевской: скандальный разрыв с Ягольником и роман с загадочным бизнесменом

Исполнительница раньше активно делилась подробностями своей личной жизни, а ныне держит ее в тайне.

В украинской певицы Натальи Могилевской была достаточно насыщенная личнуя жизнь, однако с мужчинами у нее не складывались отношения.

В частности, с первым мужем артистка состояла меньше года в браке, а со вторым прожила пять лет вместе, но так и не сыграла свадьбу.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, с кем встречалась Наталья Могилевская, почему ее браки не закончились хеппи-эндом и какой мужчина покорил сердце исполнительницы.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отношения с продюсером, которые вместо свадьбы закончились скандалом

В начале своей музыкальной карьеры в Натальи Могилевской был роман с ее продюсером Александром Ягольником, с которым она работала с 1996 по 1998 год. Сначала между ними были рабочие отношения, а затем переросли в романтические. Хотя Ягольник признался, что влюбился в певицу с первого взгляда. Пара жила вместе, активно развивала творчество Могилевской и строила совместные планы на будущее.

Наталья Могилевская и Александр Ягольник

"Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы надо было жизнь отдать, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом "Вау", — вспоминал об их отношениях продюсер в программе "ЖВЛ".

Александр Ягольник даже решился сделать предложение Наталье Могилевской — купил обручальное кольцо, но исполнительница его так и не одела. По словам продюсера, он завел с артисткой разговор о деньгах, а ответ возлюбленной его удивил. После ответа Могилевской, Ягольнику показалось, что он вообще не знал ее раньше. Поэтому делать предложение продюсер не стал, а само кольцо швырнул в озеро.

Наталья Могилевская и Александр Ягольник

"Когда Наталья сказала: "Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил". Я сказал: "Да". "Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека", — вспоминал Ягольник.

Первый брак, который продержался меньше года

Первым официальным мужем Натальи Могилевской стал бизнесмен Дмитрий Чалый. Их отношения были бурными и полными страсти. Когда Дмитрий позвал исполнительницу замуж, она охотно согласилась.

Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый / Фото: viva.ua

Свадьбу пара сыграла 14 августа 2004, а торжественная церемония прошла в малом зале Мариинского дворца. Уже на следующий день влюбленные отправились в Париж, чтобы провести там медовый месяц. После возвращения в Киев супруги жили в доме певицы.

Казалось, Могилевская обрела свое счастье и даже мечтала родить мужу ребенка. Однако их брак продержался меньше года. За неделю до первой годовщины пара разъехалась и стала жить отдельно друг от друга.

Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый / Фото: viva.ua

Развод Наталья и Дмитрий скрывали, а также не говорили, что стало причиной такого решения. Однако впоследствии Могилевская призналась, что она карьеристка и много времени уделяла работе, а вот Чалый хотел, чтобы рядом была семейная женщина.

Гражданский брак с бизнесменом, ради которого Могилевская решилась на кардинальные перемены

После развода с первым мужем Наталья Могилевская уже через год закрутила роман с бизнесменом Егором Долининым. Влюбленные вместе посещали светские мероприятия, охотно давали интервью о своей личной жизни и строили планы на будущее.

Наталья Могилевская и Егор Долинин

Наталья и Егор жили вместе, артистка нашла общий язык с тремя дочками бизнесмена от предыдущего брака. Исполнительница даже решилась на кардинальные изменения ради возлюбленного. Артистка стала уделять меньше внимания карьере, чтобы у нее было больше времени для мужа. Паре предсказывали скорую свадьбу и рождение совместных детей.

Наталья Могилевская и Егор Долинин

Однако после пяти лет отношений Наталья и Егор ошеломили признанием, что больше не находятся в отношениях. Что явилось причиной разрыва – бывшие влюбленные не комментировали. Долинин после разрыва на Могилевской женился. Сама же артистка не держит на бывшего зла и тепло вспоминает отношения с бизнесменом.

Наталья Могилевская и Егор Долинин / Фото: Viva

"Если честно, я считаю, что у меня было не два брака, а только один — настоящий. Это отношения с Егором Долининым. В течение пяти лет я исполняла обязанности хозяйки дома и женщины, которая должна заботиться о своем любимом муже и его детях", — говорила певица в интервью "Viva!".

Наталья Могилевская и Егор Долинин / Фото: Viva

С кем Наталья Могилевская сейчас находится в отношениях

Сейчас сердце певицы занято. Исполнительница находится в отношениях с мужчиной, по имени Валентин. Возлюбленного знаменитость тщательно скрывает от публики. Как говорила исполнительница, сейчас не время для таких признаний. Рассекретить своего мужчину артистка планирует после окончания полномасштабной войны.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сейчас же известно, что пара знакома более 20 лет. Мужчине удалось покорить сердце Могилевской только после начала полномасштабной войны. Он помогал артистке эвакуировать сестру, а также поддерживает ее во время концертов в прифронтовых городах. Также известно, что пара живет вместе.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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